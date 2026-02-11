Legge europea sul clima, Parlamento: riduzione del 90% delle emissioni entro il 2040

Il Parlamento europeo ha votato le modifiche alla legge europea sul clima. L’obiettivo al 2040 è una riduzione delle emissioni del 90% ma ci sarà flessibilità per gli Stati e la possibilità di rivedere il target climatico

Gli eurodeputati votano la legge europea sul clima e stabiliscono che l’Ue dovrà ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050. Ci sarà però flessibilità per gli Stati e la possibilità di rivedere l’obiettivo climatico, mentre viene rinviata al 2028 l’introduzione del sistema ETS2, il Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale. La riduzione potrà provenire anche da crediti internazionali di carbonio.

Le modifiche alla legge sul clima

Ieri gli eurodeputati hanno approvato in via definitiva (con 413 voti favorevoli, 226 contrari e 12 astensioni) le modifiche alla legge europea sul clima che introducono un nuovo obiettivo climatico intermedio e vincolante per il 2040, pari a una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. Il nuovo regolamento è frutto di accordo politico con il Consiglio e, una volta che questo l’avrà formalmente approvato, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le legge europea sul clima, adottata per la prima volta nel 2021, fornisce la base giuridica per le politiche climatiche a lungo termine dell’UE, in linea con l’accordo di Parigi. Stabilisce un obiettivo vincolante di neutralità climatica per l’intera economia entro il 2050 e un obiettivo di riduzione delle emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Prevede inoltre la definizione di un obiettivo climatico intermedio per il 2040.

Flessibilità per gli Stati

Una delle principali novità è l’introduzione di margini di flessibilità su come gli Stati possono arrivare all’obiettivo climatico al 2040. Così si stabilisce che a partire dal 2036, fino al 5% delle riduzioni nette delle emissioni (due punti percentuali in più della proposta della Commissione potranno provenire da crediti internazionali di carbonio di elevata qualità provenienti da paesi partner. Il testo prevede anche la possibilità di usare le rimozioni permanenti di carbonio per compensare le emissioni difficili da ridurre fra i settori coperti dall’ETS, nonché una maggiore flessibilità tra i diversi settori e gli strumenti di riduzione disponibili.

La flessibilità, spiega il Parlamento, “mira a conseguire gli obiettivi di riduzione nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi, garantendo che la transizione verde e il rafforzamento della competitività dell’UE procedano di pari passo”. La legge rinvia poi di un anno, dal 2027 al 2028, l’introduzione dell’ETS2 che riguarda le emissioni di anidride carbonica derivanti dalla combustione di carburanti negli edifici e nel trasporto stradale.

La revisione dell’obiettivo climatico

Ci potrà essere inoltre una “revisione” dell’obiettivo al 2040. La Commissione infatti dovrà valutare ogni due anni i progressi fatti, alla luce non solo di scienza e tecnologia ma anche della “situazione della competitività industriale dell’UE. Terrà inoltre conto – spiega il Parlamento – delle tendenze dei prezzi dell’energia e delle loro ripercussioni su imprese e famiglie, nonché dello stato delle rimozioni nette a livello dell’UE rispetto a quanto necessario per conseguire l’obiettivo del 2040”. Potrà dunque proporre una modifica della legge europea sul clima che “potrebbe includere un adeguamento dell’obiettivo per il 2040”.