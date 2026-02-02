Olimpiadi Milano Cortina, Legambiente: i Giochi hanno perso la sfida della sostenibilità

Le Olimpiadi Milano Cortina hanno perso l’occasione di diventare un evento sostenibile. Scarsa l’attenzione alla crisi climatica in montagna. In Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige Legambiente ha censito 78 impianti dismessi legati agli sci

Olimpiadi Milano Cortina bocciate alla prova della sostenibilità, sia ambientale che economica, e bocciate per la scarsa attenzione alla crisi climatica e alle sue conseguenze sulle Alpi.

“I giochi invernali – spiega Legambiente – hanno perso una grande occasione: quella di diventare un evento sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale”.

Le criticità dei Giochi

Impianti dismessi e scarsa attenzione alle conseguenze della crisi climatica sulla montagna, e sul turismo invernale, sono fra le criticità messe in evidenza dalle Olimpiadi Milano Cortina ormai ai nastri di partenza. Secondo i dati Nevediversa 2025 in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige ci sono in tutto 78 impianti e edifici dismessi legati agli sci.

Spiega Legambiente: “La scelta di puntare su opere più volte criticate anche da associazioni e comunità locali, come ad esempio la nuova pista da bob, a Cortina, la cabinovia Apollonio-Socrepes oppure le tante infrastrutture stradali che si stanno prediligendo rispetto a quelle ferroviarie, dimostrano come queste Olimpiadi si basano su un modello di gestione territoriale miope e obsoleto e che peraltro incide anche sul portafoglio dei turisti visto il rincaro dei biglietti dei mezzi di trasporto. Su un territorio, così, vulnerabile e soggetto agli effetti della crisi climatica, come l’arco alpino, serve puntare su un nuovo modello di gestione del territorio basato su adattamento alla crisi climatica, turismo sostenibile e innovazione”.

Scarsa trasparenza

Per Legambiente le Olimpiadi sono carenti anche in trasparenza. Secondo la campagna di monitoraggio civico Open Olympics, promossa da Libera e a cui aderisce anche Legambiente, appena 42 opere saranno terminate prima dell’inizio delle Olimpiadi, mentre il 57% verrà completato dopo, con l’ultimo cantiere nel 2033, scavallando le Olimpiadi 2030 in Francia.

Ci sono 16 interventi che verranno completati solo dopo i Giochi e fra questi il Cortina Sliding Centre (pista da bob), interventi per innevamento artificiale, il Livigno Snow Park e il Villaggio olimpico di Cortina. Fra i nodi irrisolti c’è quello dell’impatto ambientale, della spesa complessiva dei Giochi (si sa quanto costa il Piano delle Opere, ma non chi stia coprendo gli incrementi) e quello dei subappalti.

Crisi climatica e impianti dismessi

La crisi climatica sta ridisegnando la montagna. Nevica sempre di meno, i ghiacciai fondono e stanno scomparendo, gli effetti si fanno sentire anche sulle comunità locali. E sempre più impianti sciistici vengono chiusi. Legambiente ha censito in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige 78 impianti ed edifici dismessi legati agli scii.

“Non dimentichiamo – aggiunge Legambiente – che ad appena 60 chilometri da Cortina, più precisamente a Canazei (TN), c’è sulla Marmolada, la Regina delle Dolomiti, la Bidonvia di Pian Dei Fiacconi, l’impianto della vergogna. Chiusa nel 2019 e sventrata da una valanga nel 2020 non è mai stata smantellata. Ad oggi in quota rimane una struttura abbandonata e sventrata in un’area montana che è patrimonio Unesco. Inascoltato il gestore che proprio nel 2020 assieme alle associazioni ambientaliste aveva lanciato una petizione per far rimuovere tutte le tracce dei vicini impianti in disuso”.

In tutta Italia gli impianti da sci dismessi e gli edifici non più funzionati sono 265. E aumentano anche i bacini di innevamento artificiale. La Lombardia conta 44 impianti dismessi; in Veneto sono 30 e in Trentino-Alto Adige si contano quattro impianti dismessi, tra cui proprio la Bidonvia di Pian Dei Fiacconi a Canazei.

“In una fase iniziale, – spiega Legambiente – la Fondazione Milano-Cortina aveva lasciato intendere la volontà di farsi carico di alcune di queste situazioni critiche; tuttavia, tale impegno non si è mai concretizzato, trasformandosi rapidamente in una promessa svanita nel nulla”.