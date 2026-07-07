Ddl caccia, LNDC Animal Protection lancia mobilitazione: “Fermiamolo alla Camera”

LNDC Animal Protection lancia una mobilitazione nazionale per scrivere ai deputati delle Commissioni Agricoltura e Ambiente e ai capigruppo della Camera e chiedere di fermare il ddl caccia

La “legge sparatutto” va fermata nel passaggio alla Camera dei Deputati. Dopo l’approvazione al Senato del ddl Caccia, LNDC Animal Protection lancia una mobilitazione nazionale rivolta a tutti i cittadini affinché chiedano ai deputati della Camera di fermare quello che l’associazione definisce “uno dei più gravi attacchi alla tutela della fauna selvatica degli ultimi decenni”.

La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato

“La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato. Appartiene a tutti i cittadini. Non alla lobby venatoria”, ricorda la sigla, che mette a disposizione dei cittadini la possibilità di scrivere un’ e-mail ai deputati delle Commissioni Agricoltura e Ambiente e ai capigruppo parlamentari.

Il messaggio è già predisposto, ma può essere personalizzato prima dell’invio, per manifestare l’opposizione a questo provvedimento, considerato un attacco alla biodiversità, agli animali selvatici e alla stessa sicurezza pubblica. La pagina dedicata è “Fermiamo il DDL Caccia alla Camera”.

“Questa non è una battaglia che riguarda soltanto le associazioni animaliste – ha detto Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection – Riguarda tutti coloro che credono nella tutela della biodiversità, nel rispetto della scienza, nella sicurezza dei cittadini e nel principio che gli animali selvatici siano patrimonio di tutti e non proprietà di una ristretta categoria di persone armate.”

Gli aspetti critici del ddl caccia

Secondo LNDC Animal Protection, il ddl caccia non rappresenta una semplice revisione della normativa venatoria, ma “un vero e proprio arretramento culturale e legislativo che indebolisce il sistema di protezione costruito in oltre trent’anni di applicazione della Legge 157/1992”.

Fra gli aspetti più critici ci sono “il ridimensionamento del ruolo tecnico-scientifico dell’ISPRA, l’aumento della discrezionalità politica nelle decisioni sulla gestione della fauna, il rischio di una maggiore frammentazione regionale delle regole sulla caccia, l’indebolimento delle tutele ambientali e i possibili contrasti con le Direttive europee Habitat e Uccelli, con il concreto rischio di esporre nuovamente l’Italia a procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea”.

“Se persino le più alte istituzioni stanno approfondendo i possibili profili di criticità del provvedimento, è impensabile che il Parlamento possa affrontarne l’esame in modo frettoloso. Sarebbe un errore gravissimo comprimere il dibattito su una riforma destinata ad avere conseguenze profonde sulla tutela della fauna e degli ecosistemi”, continua Rosati.

L’associazione ricorda poi la generale e crescente contrarietà degli italiani all’espansione della caccia e la domanda di tutela della fauna selvatica. “È difficile comprendere perché il Governo continui a destinare tante energie a soddisfare le richieste della lobby venatoria mentre il Paese affronta problemi ben più urgenti sul piano ambientale, economico e sociale – prosegue Rosati – Ancora più difficile è spiegare ai cittadini perché gli interessi di meno dell’uno per cento della popolazione debbano prevalere su quelli della collettività”.

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