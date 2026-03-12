Declassamento del lupo, via libera dal Senato

Anche il Senato dice sì al declassamento del lupo. Dopo la Camera, Palazzo Madama ha infatti approvato ieri la legge di delegazione europea che contiene al suo interno anche il recepimento del declassamento dello status di protezione del lupo. Questo passa da specie «rigorosamente protetta» all’essere specie «protetta». Il cambiamento permetterà di fatto a Regioni e province autonome di autorizzare più facilmente gli “abbattimenti selettivi”. L’Italia in questo caso si è mossa con velocità: dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale europea, a giugno 2025, c’erano 18 mesi di tempo per tradurre la modifica nella legislazione nazionale. Gli Stati possono poi decidere se trasporre il declassamento in legge nazionale oppure mantenere il lupo ‘rigorosamente’ protetto sul loro territorio nazionale.

Lupo vulnerabile, Enpa: “Voto ideologizzato”

Il voto sul declassamento del lupo è accolto dalle proteste delle associazioni che si stanno battendo per mantenere lo status di protezione.

Per l’Enpa, Ente nazionale protezione animali, “ingiustizia è fatta”. Per l’associazione si tratta di “un voto ideologizzato, che non tiene conto delle posizioni di gran parte del mondo scientifico, preoccupato per lo status del lupo in Italia: una popolazione ancora vulnerabile. Non ha contato il peso dell’ibridazione, che riguarda quasi la metà dei lupi nel nostro Paese; non ha contato il bracconaggio, che ne colpisce oltre il 10% ogni anno”.

«Questa giornata rappresenta un’ulteriore retromarcia nella politica di conservazione del patrimonio di fauna selvatica – ha detto Annamaria Procacci, responsabile fauna selvatica dell’Enpa – Si colpisce la specie più preziosa, quella che esercita un ruolo fondamentale di bioregolatore degli equilibri ambientali, il primo predatore degli ungulati. Tutto questo sembra non contare. Si sta tornando indietro a grandi passi, cercando di cancellare parti importanti di quella legge, la 157, nata 34 anni fa e che segnò una svolta nella politica di tutela della fauna selvatica, indicando all’articolo 2 proprio il lupo come specie particolarmente protetta».

Legambiente: grave errore

Legambiente denuncia come grave errore il via libera del Senato al declassamento del lupo.

«Abbassare il livello di protezione di questa specie – ha detto Stefano Raimondi responsabile nazionale biodiversità di Legambiente – non andrà a risolvere i conflitti sociali in corso. Basare il declassamento su una volontà politica, e non scientifica, non solo potrebbe compromettere gli sforzi di conservazione raggiunti fino ad oggi, ma potrebbe creare un precedente pericoloso per altre specie oggetto di tutela».

«L’Italia – continua Raimondi – avrebbe fatto bene a seguire l’esempio di altri paesi europei che hanno mantenuto al momento lo status di protezione massima nei propri ordinamenti giuridici».

C’era ancora tempo per l’approvazione e inoltre, sottolinea l’associazione, il principio di precauzione avrebbe consigliato calma, considerato che ci sono dei ricorsi pendenti in Europa.

Raimondi ricorda inoltre che «in Italia, ad oggi, mancano misure di prevenzione e mitigazioni delle predazioni sebbene risultino efficaci per risolvere il conflitto con le attività zootecniche, così come manca una banca dati ufficiale e aggiornata sulle morti dei lupi per bracconaggio, i dati disponibili ad oggi sono per altro sottostimati. Inoltre, nulla è stato fatto per tutelare il lupo dall’ibridazione rischiando così di vanificare gli sforzi di conservazione. Nonostante ciò, il Governo sceglie avallato dal Senato, e prima ancora dalla Camera, di declassare questa specie».

Il declassamento del lupo parte dall’Europa. Nel dicembre 2023 Bruxelles ha proposto di abbassare lo stato di protezione internazionale del lupo da specie “rigorosamente tutelata” a specie “tutelata”. Il provvedimento che declassa lo status di protezione del lupo in Europa è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue nel giugno 2025. Contro il declassamento del lupo sono pendenti dinanzi alla Corte di giustizia europea procedimenti giudiziari contro la Commissione europea e il Consiglio dell’UE.