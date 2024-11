Economia circolare, MDC: domani l’evento finale del progetto TRIS Recupero

“L’Italia in circolo – Mappatura Best practices”: domani la conferenza finale del progetto TRIS Recupero realizzato da MDC

Economia circolare, riciclo e riuso in primo piano. Si terrà domani, 13 novembre, l’evento finale del progetto TRIS Recupero³, realizzato con i finanziamenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). L’evento si terrà a partire dalle 09:30 a Roma, presso il Binario F, via Marsala, 29/H e i lavori di apertura saranno introdotti dal presidente di MDC, Antonio Longo, e dalla project manager di MDC, Francesca Costabile.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i risultati dello studio “L’Italia in circolo – Mappatura Best practices”, realizzato da MDC, nell’ambito del progetto TRIS Recupero³. Durante l’evento sono previsti gli interventi di diversi relatori che illustreranno le “best practices” per il riuso e il riciclo. In conclusione dei lavori, saranno premiate le scuole che hanno partecipato al concorso, parte del Progetto, dedicato alla sensibilizzazione al riciclo e al riuso. Sarà possibile seguire i lavori anche online sul canale Youtube “Cittadini in TV”.

