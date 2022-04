Eni: è partita da Ravenna la nuova iniziativa “Prosumer Road”

Eni lancia “Prosumer Road”: sette tappe da aprile a ottobre 2022, nei principali siti Eni in Italia, per consolidare il dialogo con gli stakeholder locali

Con la prima tappa di Ravenna, Eni lancia “Prosumer Road”: un ciclo di incontri con le Associazioni dei Consumatori, le Istituzioni e i rappresentanti di Confindustria sui temi dell’energia, della transizione e dell’economia circolare.

Nel dettaglio, l’iniziativa intende promuovere il confronto tra le diverse componenti della società civile e industriale in un’ottica di sostenibilità e integrazione, attraverso degli incontri nei territori in cui Eni è presente.

L’obiettivo, dunque, è quello di stimolare una riflessione sul ruolo del cittadino quale protagonista della dimensione energetica, avviando un dialogo sulle soluzioni disponibili e sulle prospettive a breve e medio termine per accelerare il processo di transizione nell’attuale contesto energetico e ambientale e garantendo al contempo la sicurezza nella disponibilità di fonti energetiche accessibili a tutti e a costi competitivi.

Prosumer Road, la prima tappa

La prima tappa ha aperto le porte del Distretto Centro Settentrionale Eni a Ravenna, dove si sono affrontate soluzioni per la decarbonizzazione e per la sicurezza energetica. I temi dell’incontro sono stati il contesto energetico, il ruolo del gas e le innovazioni tecnologiche: dalla cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica alla produzione dell’elettricità attraverso il modo ondoso.

Al termine dell’incontro si è svolta la visita presso la Centrale di Casalborsetti.

Attraverso questi workshop, Eni vuole raccontare le proprie attività, mostrando come queste siano improntate al rispetto per l’ambiente, alla sicurezza e all’economia circolare, coinvolgendo le realtà locali per fornire il proprio contributo alla transizione ecologica.

