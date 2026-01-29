Frane in Italia, finora oltre 684 mila censite

In Italia sono censite a oggi oltre 684 mila frane. Il 28% è caratterizzato da una dinamica estremamente rapida e da un elevato potenziale distruttivo, con conseguenze spesso drammatiche. La frana di Niscemi è l’ultima fra gli eventi franosi principali (1185) che si possono esaminare e analizzare attraverso la piattaforma nazionale IdroGEO. Sulla piattaforma l’Ispra, in collaborazione con Regioni e Province autonome, censisce quotidianamente le principali frane e danni a edifici, beni culturali, infrastrutture primarie e di comunicazione. L’Italia è territorio fragile.

Niscemi frana

Il fronte della frana a Niscemi è lungo 4 chilometri e c’è un abbassamento del terreno di decine di metri lungo la corona. La frana di scivolamento che ha colpito Niscemi in Sicilia lo scorso 25 gennaio sta interessando il centro abitato in prossimità del quartiere Sante Croci e la strada provinciale SP10.

Niscemi sorge su un pianoro delimitato da una scarpata e su terreni con argilla. Già il 12 ottobre 1997 c’era stata una frana di vaste proporzioni. Niscemi, ricorda ancora l’Ispra, “è storicamente interessato da dissesti franosi, così come riportato dall’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), che contiene ad oggi oltre 684.000 frane sul territorio nazionale”.

In Italia ci sono quasi 1 milione e 300 mila persone che vivono a rischio frane, pari al 2,2% della popolazione e delle famiglie (oltre 582 mila in numero assoluto).

Sono a rischio frane oltre 742 mila edifici (4% del totale), quasi 75 mila imprese (1,5%) e quasi 14 mila beni culturali (6,1%).

Il dissesto idrogeologico

Il Rapporto sul dissesto idrogeologico pubblicato dall’Ispra rappresenta il quadro di riferimento ufficiale sulla pericolosità e sul rischio idrogeologico in Italia. L’ultimo dossier è stato pubblicato lo scorso luglio ed evidenzia che il 94,5% dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera e il 19,2% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni. 1 milione e 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e 6 milioni e 800mila sono esposti a rischio alluvioni.