Giornata dell’ambiente, Kyoto Club: “Accelerare la transizione energetica”

Nella Giornata mondiale dell’ambiente di oggi Kyoto Club chiede di accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile, rafforzando le politiche ambientali e valorizzando il ruolo delle energie rinnovabili nel contrasto alla crisi climatica.

L’associazione ribadisce dunque il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e per la promozione di uno sviluppo sostenibile fondato sulla decarbonizzazione, sull’efficienza energetica e sulla diffusione delle fonti rinnovabili. La giornata dell’ambiente assume un significato ancora più rilevante, prosegue l’assocazione, nell’attuale contesto internazionale, caratterizzati da conflitti e una pressione crescente sugli ecosistemi.

L’attenzione all’ambiente si riduce

“Le Nazioni Unite hanno designato il 5 giugno Giornata Mondiale dell’Ambiente per sottolineare l’importanza della protezione e della salvaguardia dell’ambiente e l’impatto che quest’ultimo ha sul benessere dei popoli e sullo sviluppo economico – ha detto Gianni Silvestrini, Direttore scientifico di Kyoto Club – In un tempo di guerre l’attenzione all’ambiente però si riduce e in alcuni Paesi esso viene direttamente calpestato dai bombardamenti”.

Quale lo stato delle rinnovabili?

Queste nel 2025, spiega Silvestrini, si sono rafforzate e “hanno raggiunto il 34% della produzione globale di elettricità, superando per la prima volta la quota del carbone, pari al 33%. Questo traguardo è stato determinato da un’espansione record di 692 GW di nuova potenza, portando le energie rinnovabili al 49% della capacità totale installata a livello mondiale. In Europa siamo al 47,5% della generazione elettrica e dovremmo arrivare al 66% nel 2030. C’è quindi ancora molta strada da fare. Siamo favoriti dalla rapida riduzione dei costi delle rinnovabili, ma bisogna prestare una grande attenzione all’inserimento nel territorio. La Giornata Mondiale dell’Ambiente deve stimolare la ricerca di percorsi virtuosi”.