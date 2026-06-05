Giornata dell’ambiente, Legambiente e Touring Club Italiano assegnano Cinque Vele a 30 località

Nel 2026 sono 30 le località, tra mare e laghi, dove sventolano le Cinque Vele e che sono al centro della nuova guida “Il Mare più bello” presentata oggi a Venezia

Dal nord al sud d’Italia nel 2026 sono 30 le località (20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi) dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano: il prestigioso riconoscimento assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori.

Le località sono raccolte nella guida “Il Mare più bello”, che Legambiente e Touring Club Italiano hanno presentato oggi a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell’ambiente.

Le località marine e i laghi a Cinque Vele

Regina dell’estate 2026 legata al mare è Pollica (SA), che guida la classifica delle località marine a Cinque Vele, seguita da Baunei (NU), (che l’anno scorso era quarta), da Otranto (LE), (che l’anno scorso era decima), da Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (SA), Nardò (LE), San Teodoro (SS), S. Teresa di Gallura (SS), Cabras (OR), Castiglione della Pescaia (GR).

“Anche quest’anno nella top ten delle località di mare a Cinque Vele, si conferma il predominio delle regioni del sud Italia (occupano le prime nove posizioni della top ten) – evidenzia Legambiente – un segnale importante che ben racconta quando si sta facendo nel Meridione in termini di un turismo più sostenibile e attento all’ambiente e che lascia ben sperare per il futuro”.

Per quanto riguarda i laghi, nella classifica 2026 delle località lacustri a Cinque Vele primeggia ancora una volta il Lago di Molveno (TN) in Trentino Alto Adige, seguito da Lago del Mis (BL) in Veneto e dal Lago di Monticolo (BZ). Nel centro Italia si conferma a Cinque Vele il lago di Scanno (Aq) in Abruzzo in settima posizione.

“La crisi climatica, con temperature sempre più bollenti e l’aumento degli eventi meteo estremi, – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – sta ridisegnando anche la scelta delle vacanze. Le persone che amano andare in ferie al mare e al lago cercano sempre più luoghi di refrigerio, per questo è importante che le località e i territori mettano in campo proposte e soluzioni che vadano in questa direzione, come già stanno facendo tante realtà delle Cinque Vele che premiamo ogni anno insieme al Touring Club Italiano con la guida Il Mare più bello. Non va, però, dimenticato che per contrastare la crisi climatica, servono politiche efficaci e un lavoro squadra, che veda uniti politica nazionale e territoriale, cittadini, mondo delle imprese e amministratori”.

“Una Vacanze a Cinque Vele”: la novità del 2026

Non mancano le novità, per chi è alla ricerca di vacanze fatte non solo di mare e sole, ma anche di escursioni nell’entroterra con temperature più miti. Quest’anno la guida, con la rubrica “Una vacanza a Cinque Vele”, racconta anche come le località si stanno adattando alla crisi climatica promuovendo vacanze che vanno anche in questa direzione.

Venti gli itinerari e le proposte raccolte nella guida: si va, ad esempio, dal sentiero dell’Infinito, uno dei trekking più spettacolari della Liguria, che collega Portovenere a Riomaggiore passando per Campiglia e la costa di Tramonti; al Giardino dei Tarocchi, situato a Garavicchio, nel comune di Capalbio, in provincia di Grosseto, dove la macchia mediterranea fa da cornice a una straordinaria opera di scultura e architettura creata dall’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle a partire dal 1979, per passare alla Riserva naturale Lago di Burano, meta ideale per attività di birdwatching e per chi ama la natura.

La guida 2026, inoltre, raccoglie anche un contributo di ISPRA sui mari italiani.