Incendi, Legambiente: in Italia quasi 500 i roghi da gennaio al 15 giugno 2026

Secondo il nuovo report di Legambiente, in Italia la crisi climatica e le alte temperature allungano la stagione critica degli incendi, con focolai importanti già in primavera e in inverno

Si allunga la stagione degli incendi in Italia, a causa della crisi climatica e delle alte temperature. Secondo il nuovo report di Legambiente “ Italia in fumo 2026 ”, dal nord al Sud della Penisola i roghi non si limitano solo ai mesi estivi, ma divampano con maggior frequenza anche in primavera e inverno, prima ancora che inizi la stagione dell’Antincendio Boschivo (AIB), che a livello nazionale va dal 15 giugno al 15 ottobre 2026.

Legambiente fa, quindi, un’analisi dei primi mesi del 2026 e un bilancio del 2025, e lancia 14 proposte al Governo.

Gli incendi in Italia nel 2026

Secondo quanto emerso dal report, da inizio anno al 15 giugno 2026 sono ben 469 i roghi registrati, segnando un aumento del 36,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (344 i roghi ad inizio 2025) e 9.545 gli ettari andati in fumo, pari a 13.368 campi da calcio. Dati che Legambiente ha messo insieme analizzando e rielaborando i dati EFFIS (European Forest Fire Information System) e che già indicano un primo importante campanello d’allarme. Di questo passo – analizza l’associazione ambientalista – a fine anno si potrebbe arrivare a superare il triste primato del 2025, che ha visto bruciare in tutto in Italia 96.517 ettari, quasi il doppio del 2024.

All’allungamento della stagione degli incendi, si affianca anche una nuova geografia dei roghi. Regioni che fino a qualche anno fa non erano ad alto rischio, nei mesi antecedenti alla stagione AIB, oggi lo sono sempre di più: stando al report di Legambiente, tra quelle del nord spicca il Piemonte, che nei primi mesi del 2026 (dal 1° gennaio al 15 giugno) ha visto andare in fumo 355 ettari contro i 23 dei primi mesi del 2025, e la Liguria con 386 ettari bruciati e 10 roghi, contro i 97 ettari dello scorso anno.

Al centro preoccupa in particolare la situazione della Toscana, che solo nel mese di maggio ha visto bruciate in provincia di Lucca ben 623 ettari; mentre nel Lazio le fiamme hanno divorato nei primi mesi del 2026 (fino al 15 giugno) ben 131 ettari con 11 roghi, in Abruzzo 21 ettari, con 1 rogo e in Umbria 24 ettari con 2 roghi.

Al sud, Sicilia (4769 ettari bruciati e 175 roghi) e Calabria (1.543 ettari e 156 roghi) si confermano le regioni più colpite prima della stagione AIB, seguite da Campania (715 ettari e 42 roghi), Puglia (367 ettari e 30 roghi), Sardegna (270 ettari bruciati e 8 roghi), Basilicata (25 ettari e 5 roghi).

Il bilancio del 2025

Per quanto riguarda il 2025, il fuoco in Italia ha percorso 96.517 ettari di territorio, pari a 135.178 campi da calcio, quasi il doppio rispetto ai 50.525 ettari registrati nel 2024. Gli incendi hanno interessato 637 comuni, 16 regioni e la provincia di Bolzano, mentre Friuli-Venezia Giulia, Marche, Veneto e la provincia di Trento non hanno subito roghi.

Il Mezzogiorno è la macroregione più colpita, sia per numero, sia per intensità degli eventi: l’87% delle aree percorse dal fuoco, pari a 83.993 ettari sono concentrate in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania Basilicata e Sardegna. In Sicilia i danni sono stati circa il triplo dell’anno precedente (50.690 nel 2025, 17.547 nel 2024), mentre in Basilicata (4.612 nel 2025, 1962 nel 2024) e in Abruzzo (764 nel 2025, 263 nel 2024) la superficie percorsa dal fuoco ha ampiamente superato il doppio dei valori del 2024.

Dei 637 comuni, 20 hanno registrato oltre 1.000 ettari di territorio percorso dal fuoco, di cui ben 16 situati in Sicilia.

“La prevenzione – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – rappresenta l’unica vera difesa efficace contro gli incendi boschivi, insieme alla cura del bosco e al contrasto all’abbandono colturale e gestionale delle campagne. Punto fondamentale rimane la piena applicazione della legge 353/2000, a partire dal rispetto dell’obbligo dei comuni di realizzare il catasto delle aree percorse dal fuoco e applicare i limiti ed i divieti previsti dalle norme vigenti. Per questo serve un aiuto concreto per i comuni; così come è importante potenziare i presidi dello Stato e le forze d’intervento a terra e inasprire le pene previste dall’articolo 423-bis del Codice penale, estendendole a qualunque incendio di vegetazione, non solo a boschi e pascoli, e va aggravata la fattispecie colposa per consentire l’arresto in flagranza, oggi non obbligatorio”.

Allarme incendi, le proposte di Legambiente

Alla luce dei dati emersi dal report, Legambiente lancia 14 proposte al Governo.

In primo luogo chiede che si anticipi la stagione dell’Antincendio Boschivo almeno al 15 maggio, oltre a garantire la piena applicazione della legge quadro sugli incendi boschivi 353/2000, (poi aggiornata nel 2021); prevedere monitoraggi capillari e un efficace sostegno ai comuni per l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco per rendere efficaci le limitazioni ed i vincoli previsti dalle norme, insieme a un coordinamento più forte della protezione civile nazionale, dati aggiornati e informazioni trasparenti sui costi annui della lotta AIB.

Per l’associazione è inoltre importante che l’Italia si doti un sistema nazionale trasparente e di facile consultazione, equivalente all’Europeo EFFIS/Copernicus, che fornisca informazioni utili sulle aree percorse dal fuoco, sui costi dei danni e sulle spese affrontate per lo spegnimento e la prevenzione. Sul fronte aree protette, Legambiente propone di rafforzare le sanzioni penali e di aggiornare le linee guida per i Piani AIB delle aree protette nazionali.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!