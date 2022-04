La sostenibilità come stile di vita, Adiconsum lancia “Il Villaggio della Sostenibilità”

Dal 3 al 4 maggio si svolgerà, a Roma, “Il Villaggio della Sostenibilità”, a cura di Adiconsum. Un percorso formativo e informativo per i consumatori sui temi della sostenibilità e un luogo d’incontro e confronto per i vari stakeholder

Nell’ambito del progetto “Sostenibile anche per noi” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Adiconsum lancia “Il Villaggio della Sostenibilità”, nei giorni 3, 4 e 5 maggio, a Roma, presso il complesso del Seraphicum (via del Serafico 1).

Una 3 giorni che si pone l’obiettivo di dimostrare come la sostenibilità può e deve far parte della nostra vita. Ogni giorno, infatti, possiamo operare scelte sostenibili, quando facciamo i nostri acquisti, sottoscriviamo un contratto, chiediamo un mutuo o un prestito o quando ci muoviamo e viaggiamo.

Cosa offre il Villaggio della Sostenibilità

Il Villaggio vuole offrire al pubblico dei consumatori un percorso formativo e informativo sui temi della sostenibilità e un luogo d’incontro e confronto, di riflessione e stimolo per i vari stakeholder: cittadini, imprese, istituzioni, mondo accademico e dell’associazionismo.

A fare da cornice agli eventi che si svolgeranno nel Villaggio, per tutta la manifestazione, un’Area Stand e un’Area Test Drive.

Il programma

Martedì 3 maggio

ore 14.00 – Cerimonia di apertura del Villaggio con il taglio del nastro a cura del Presidente Adiconsum, Carlo De Masi, alla presenza degli enti patrocinanti e degli enti partner del progetto “Sostenibile anche per Noi”

A seguire la Relazione del Presidente De Masi.

ore 17.00 – Talk Show “Le aziende e la sostenibilità: sfida sociale, economica e ambientale” introdotto dal prof. Leonardo Becchetti, Co-fondatore di Next-Nuova Economia per Tutti e chiuso dal Prof. Livio De Santoli, Prorettore alla Sostenibilità dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il Talk sarà moderato da Andrea Pancani, Vicedirettore de “La7”, con la partecipazione di: Enel Italia, Gruppo De Cecco, UniCredit, Tim, Flixbus, Eni Plenitude, Pitagora, Trenitalia, Banca Mediolanum, Edison Energia, Volkswagen Group Italia.

Mercoledì 4 maggio

ore 11.00 – Convegno “Marca, sostenibilità e dinamica dei consumi”, alla presenza del Viceministro dello Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin, Luigi Sbarra, Segretario generale Cisl, Francesco Mutti, Presidente di Centromarca, Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale e degli Amministratori Delegati di Lactalis in Italia, Paglieri, Eridania.

Apriranno i lavori Censis e IRI con relazioni sul vissuto del cittadino consumatore di questi anni e sul rapporto tra economia e comportamenti d’acquisto

Ore 18.00 – Cash mob etico “Il Voto col Portafoglio: strumento strategico per la realizzazione del Goal 12” con la partecipazione di Next e Gioosto, ÈNostra, Cooperativa Capodarco, Fim Cisl, Rete Sale della terra e Piccoli Comuni Welcome. A seguire l’Aperitivo sostenibile, offerto da Agricoltura Capodarco, Cooperativa Lentamente, Consorzio Sale della Terra e Biova

Ore 20.00 – Spettacolo teatrale “Mi abbatto e sono felice” a cura della Compagnia teatrale “Mulino ad arte”

