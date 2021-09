Legambiente: nel 2020 destinati 34,6 miliardi di euro ai sussidi ambientalmente dannosi

Legambiente ha presentato il nuovo report “Stop ai sussidi ambientalmente dannosi”: 18,3 miliardi sono eliminabili entro il 2025 cancellando, ad esempio, quelli previsti per le trivellazioni e i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio

L’Italia continua a incentivare i sussidi ambientalmente dannosi (SAD); anche nel 2020 sono stati pochissimi i tagli e le azioni concrete messe in campo. È quanto emerge dal nuovo report di Legambiente Stop sussidi ambientalmente dannosi.

Nel 2020 ammonta a 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi ambientalmente dannosi, suddivisi tra i settori energia, il più numeroso con 24 diversi sussidi, per complessivi 12,86 miliardi di euro l’anno; il settore trasporti con 15 voci e 16,6 miliardi di euro di sussidi tra diretti e indiretti; il settore agricolo con 5 voci e 3,1 miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di euro l’anno distribuiti in 3 voci e quello legato alle concessioni ambientali, con 812,59 milioni di euro l’anno e 4 diverse voci da attenzionare di sussidi indiretti.

Eppure di questi 34,6 miliardi complessivi – afferma Legambiente – 18,3 sono eliminabili entro il 2025, cancellando i sussidi per il mondo delle trivellazioni, i fondi per la ricerca su gas, carbone e petrolio; ma anche le agevolazioni fiscali per le auto aziendali, il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano.

I sussidi ambientalmente dannosi negli ultimi 10 anni

A preoccupare, ad oggi, è anche il dato complessivo sui sussidi stanziati negli ultimi 10 anni: dal 2011 ad oggi – sottolinea Legambiente – sono stati circa 136,4 i miliardi di euro, tra finanziamenti diretti a centrali che utilizzano petrolio, gas e carbone, che inquinano e producono emissioni gas serra; ma anche sconti su tasse – accisa, iva e credito d’imposta – per una lunga lista di utilizzi di benzina, gasolio, gas, e così via – nei trasporti, nel riscaldamento, nelle industrie. Sconti sui prezzi, esenzioni e differenti trattamenti fiscali.

In questi dieci anni sono, inoltre, pochissime le voci di sussidio che hanno subito cambiamenti radicali. Tra questi il CIP6, il sistema ETS e i sussidi alle trivellazioni, diminuite negli anni a causa delle riduzioni delle estrazioni, ma anche a grazie alle modifiche normative sui canoni e sulle esenzioni, spiega ancora l’associazione ambientalista.

Inoltre, nell’ultimo anno, sono subentrati anche nuovi sussidi come quello del Capacity Market (che prevede per i prossimi 15 anni generosissimi incentivi per nuove centrali a gas), del sistema ETS o l’accesso al superbonus, introdotto nel 2020, per la riqualificazione degli immobili, che permette l’accesso alla detrazione fiscale del 110% anche per le caldaie a gas.

Settore trasporti tra i più impattanti

Il settore trasporti è tra i più impattanti sull’ambiente, contribuendo ad accelerare il riscaldamento globale e aumentando sensibilmente l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane.

Sono pari a 16.600 milioni di euro i sussidi rilevati da Legambiente attraverso i dati della Ragioneria di Stato, dove risultano 1.595,4 milioni di euro di sussidi diretti e indiretti al settore, ma anche attraverso il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli, dove sono presenti ulteriori 14.044,6 milioni di euro di voci destinate al settore dei trasporti.

Tra i sussidi eliminabili, quelli legati all’uso di olio di palma e di soia nei biocarburanti.

Tra quelli rimodulabili, i nuovi incentivi destinati alla rottamazione auto decisi nel corso del 2020. Tale incentivo è dedicato sia alle auto elettriche che alle auto con motore a benzina, diesel, metano e GPL con emissioni non superiori ai 135 grammi di CO2/km, quando l’obiettivo europeo è quello di cercare di non superare i 95 grammi CO2/km – sottolinea l’associazione ambientalista.

Con questo sistema, Legambiente stima che l’acquisto di veicoli con motore a scoppio, nel solo 2020, sia stato incentivato con 400 milioni di euro. Stima, inoltre, che tale sussidio supererà i 600 milioni di euro nel 2021.

“Non è più accettabile – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – continuare a rimandare un problema che rappresenta una criticità non solo ambientale, ma anche sociale ed economica. È importante che l’Italia definisca al più presto una roadmap di uscita dalle fossili e dai sussidi che preveda interventi entro il 2025, anche in vista della chiusura delle centrali a carbone, che non può essere affrontata solo con una semplice riconversione a gas, condannando questo Paese alle importazioni di gas fossile per ulteriori 20/30 anni”.

Sussidi dannosi, le proposte di Legambiente

L’associazione ambientalista lancia oggi cinque proposte chiedendo:

– di inserire nella prossima legge di Bilancio la cancellazione di tutti i sussidi alle fonti fossili entro il 2030;

– di aggiornare annualmente il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli, definendo una roadmap di uscita dai sussidi e mettendo in evidenza i passi avanti fatti negli anni.

– di eliminare subito i sussidi diretti alle fossili per lo sfruttamento dei beni ambientali;

– di rivedere la tassazione sui combustibili fossili per portare trasparenza e legare la fiscalità alle emissioni di gas serra.

Inoltre – conclude Legambiente – “è importante che l’Italia faccia la sua parte in tema di aiuto ai Paesi poveri, colmando entro la fine del 2021 il miliardo di euro mancante, per adempiere agli impegni di Parigi che prevede per il nostro Paese un impegno di 4 miliardi di dollari per il periodo 2015-2020“.