Lotta al consumo di suolo, Legambiente presenta il PArco Tessile CHierese

Azzerare il consumo di suolo entro il 2050: è questo l’obiettivo europeo che l’Italia deve perseguire e su cui – secondo Legambiente – “il Paese è in forte ritardo“. Una prima risposta, per l’associazione ambientalista, arriva proprio dai territori, in particolare da Chieri, comune della Città metropolitana di Torino, da dove arriva una storia simbolo di riqualificazione urbana e di lotta al consumo di suolo, quella del PATCH – il PArco Tessile CHierese.

Il progetto è stato presentato questa mattina da Legambiente e dall’Amministrazione comunale di Chieri, che hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori sul nuovo parco cittadino e sulle strategie per contrastare il consumo di suolo.

Lotta al consumo di suolo, il PArco Tessile CHierese

Si tratta di una nuova area verde di circa 6mila mq con 50 specie arboree, 131 specie arbustive, 205 mq di specie erbacee perenni (privilegiando specie autoctone e con fabbisogno d’acqua contenuto) e che si collega con quella già esistente del parco Caselli, per un totale di 11mila mq.

Il nuovo Parco Tessile Chierese, in fase di ultimazione e che vede collaborare il comune di Chieri, l’Università e il Politecnico di Torino, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e altre associazioni locali, nasce dalla riqualificazione di un’area comunale dove sorgeva un complesso scolastico abbandonato da oltre quindici anni, l’ex scuola elementare e media Angelo Mosso di Via Tana.

Fino a non molto tempo fa – spiega Legambiente – il Piano Regolatore prevedeva per questa zona la trasformazione in area residenziale, con la costruzione di circa 40 alloggi, oltre a nuovi uffici e negozi, ma l’amministrazione comunale ha deciso invece di ricoprire quest’area non con nuovo cemento, ma con alberi, piante e arbusti con l’obiettivo di restituire anche nuovi spazi verdi e di socialità.

Il cambio della destinazione d’uso di quest’area – prosegue l’associazione ambientalista – ha portato all’aumento della permeabilità del suolo e della superficie verde urbana, ma anche alla restituzione di un bene comune ai cittadini. Per questo motivo Legambiente ha scelto il PATCH – Parco Tessile Chierese come quarta tappa della sua campagna nazionale itinerante “I cantieri della transizione ecologica. Verso il XII congresso nazionale di Legambiente”.

«Non si può più rimandare la tutela del nostro territorio. La nuova cementificazione – dichiarano Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente e Giorgio Prino, Presidente Legambiente Piemonte – Valle D’Aosta – va diminuita fino ad arrivare a zero entro il 2050, e bisogna invece sostenere tutti quei progetti che arrivano dai territori, come il PATCH, che aumentano la superficie permeabile dei terreni, indispensabile per assorbire il più possibile le precipitazioni. Le aree verdi in città offrono anche importanti servizi ecosistemici, essenziali per contrastare le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto e per arginare il costante declino della biodiversità. A livello nazionale, chiediamo al Governo un’assunzione di responsabilità affinché si approvi una legge nazionale sullo stop al consumo di suolo che il Paese attende da ben 11 anni».

