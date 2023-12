Lupi, Legambiente: insensata la proposta della Commissione Ue di ridurre lo status di protezione

La Commissione Ue ha presentato una proposta di decisione del Consiglio volta ad adeguare lo status di protezione dei lupi, da “rigorosamente protetto” a “protetto“. Ciò – si legge in una nota – “fa seguito all’annuncio della Commissione del settembre 2023 secondo cui, sulla base dei dati raccolti, deciderà in merito a una proposta volta a modificare, se del caso, lo status di protezione del lupo e ad aggiornare il quadro giuridico per introdurre, se necessario, maggiore flessibilità”.

Spetta ora agli Stati membri decidere in merito a tale proposta. Una volta adottata, la proposta sarà presentata dall’UE al comitato permanente della convenzione di Berna e, in funzione dell’esito di tali decisioni in sede di Consiglio e di comitato permanente della convenzione di Berna, la Commissione potrebbe quindi proporre di adeguare lo status di protezione del lupo all’interno dell’UE.

Protezione dei lupi, Legambiente chiede all’Italia di opporsi alla proposta

Per Legambiente la proposta avanzata dalla Commissione europea di declassare la protezione dei lupi “è totalmente insensata“.

“La Commissione europea – commenta Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente – è caduta sotto ricatto della peggiore politica negazionista e contraria alla tutela della biodiversità e, com’era già evidente con il veto sulla restoration law, gioca sulle parole e si inventa il nulla, perché nella direttiva habitat è già previsto che si possa intervenire per regolare e contenere le popolazioni di specie protette”.

“A non cambiare è anche il rischio per il grande predatore europeo a causa del bracconaggio, che negli ultimi anni anche nel nostro Paese sta toccando livelli preoccupanti e che vede quasi il 15-20% degli esemplari ritrovati morti per cause antropiche (avvelenamento, bracconaggio, incidenti stradali)”, sottolinea Nicoletti, che evidenzia anche “la mancanza di politiche integrate per indennizzare gli allevatori e l’assenza di interventi concreti per gestire i successi che il nostro Paese ha raggiunto nella tutela della biodiversità”.

“Per tale motivo – continua Nicoletti – chiediamo al Governo italiano di opporsi alla proposta della Commissione europea, mentre a livello nazionale chiediamo che venga migliorato e approvato in via definitiva il Piano di conservazione e gestione del lupo. Come associazione vigileremo affinché l’Europa, ma anche e soprattutto il governo Meloni, puntino sulla coerenza delle politiche e la coesistenza tra uomo e animali selvatici, a partire dai grandi predatori, senza rincorrere populismi e fake news”.

Legambiente ricorda che nel 2023 in Italia, stando agli ultimi dati disponibili (parziali e non completi), sono stati censiti 90 lupi morti, di cui 47 per investimento, 35 ascrivibili a bracconaggio (contro i 14 del 2022), i restanti morti per cause naturali o cause incerte.

“Il lupo – aggiunge Stefano Raimondi, coordinatore aree protette e biodiversità di Legambiente – è una specie rigorosamente protetta ai sensi della Direttiva Habitat e della Convenzione internazionale di Berna, che mira a promuovere la cooperazione tra i paesi firmatari al fine di conservare la flora e la fauna selvatiche, i loro habitat naturali e proteggere le specie in pericolo di estinzione. La decisione presa oggi dalla Commissione Europea avviene ad un anno esatto dall’accordo Kunming-Montreal della COP15 sulle strategie per affrontare la perdita di biodiversità, il ripristino degli ecosistemi e la salvaguardia dei diritti dei popoli indigeni”.

