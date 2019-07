Mare senza plastica. WWF lancia campagna Now or Never

«La plastica sta distruggendo i nostri mari. Aiutaci a salvarli». Con questo messaggio il WWF lancia la campagna estiva di lotta alla plastica Now or Never. Per un’estate #plasticfree. Che liberi dalla plastica le nostre attività quotidiane e l’ambiente, sempre più inquinato – specialmente mari, oceani, spiagge – da quella che è diventata un’emergenza ambientale immensa e trasversale (perché in acqua non ci sono confini).

«La plastica sta invadendo i nostri mari e se non agiamo ora nel 2050 in mare potrebbe esserci più plastica che pesci». Il mare sta infatti soffocando a causa di questo nemico silenzioso che solo nel Mediterraneo, stima il WWF, provoca la morte di 134 specie marine.

Sono 570 mila le tonnellate di plastica che finiscono ogni anno nelle acque del Mediterraneo , denuncia ancora l’associazione. È come se ogni minuto venissero sversate in mare 33.800 bottigliette di plastica.

La campagna estiva del WWF comprende il lancio sui canali social del video contro l’inquinamento da plastica. Questo ricorda come l’estate al mare non sia solo tramonto in spiaggia, tuffi e bagni, selfie in riva al mare, perché dietro l’angolo c’è appunto il rischio di soffocare l’ambiente con le tonnellate di plastiche, buste e imballaggi che si riversano in acqua e sulla riva.

#Summervibes? No, #SummerPlastic La #plastica sta invadendo i nostri mari e se non agiamo ora nel 2050 in mare potrebbe esserci più plastica che pesci.

Ognuno di noi può fare la differenza scegliendo i prodotti #StopPlasticPollution su https://t.co/jX5WLDEqn5 pic.twitter.com/SlPBKvWCzj — WWF Italia (@WWFitalia) 4 luglio 2019

L’80% dei rifiuti prodotti ogni anno, ricorda ancora l’associazione, è costituita da imballaggi. E l’Italia è il più grande produttore di manufatti di plastica nel Mediterraneo, con una crescita, nel 2017, del 7% rispetto agli anni precedenti. L’inquinamento da plastica sta continuando a crescere e si prevede che entro il 2050 l’inquinamento nell’area mediterranea quadruplichi.

Per controllare tutta la filiera – i paesi che si affacciano sul Mediterraneo producono oltre 24 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica l’anno – l’associazione chiede di porre fine all’uso della plastica monouso e firmare un Trattato globale contro l’inquinamento marino da plastica, che sia legalmente vincolante per tutti i paesi del mondo. Per questo il WWF ha lanciato una mobilitazione internazionale per raggiungere un Trattato globale a livello Onu. A oggi hanno firmato 864 mila persone.