Montagna, Nevediversa: 273 impianti sciistici dismessi e 28 “luna park”

Il report Nevediversa 2026 di Legambiente fotografa lo stato della montagna fra Alpi e Appennini: la neve è sempre di meno, sono 273 gli impianti sciistici dismessi e 247 gli edifici sottoutilizzati fra alberghi e strutture turistiche. 28 le attrazioni ludiche in alta quota poco sostenibili

La montagna oggi è ridotta a scenografia. Nonostante l’aumento delle temperature, la crisi climatica, la riduzione della neve presente in quota, il 90% dei fondi pubblici destinati al turismo in montagna sostiene il “sistema neve” e lascia le briciole alla destagionalizzazione del turismo e alla riconversione degli impianti.

“Una fabbrica del divertimento”

Ci sono centinaia di impianti dismessi, altri sottoutilizzati o in stato di abbandono, altri ancora che sopravvivono a stento solo perché finanziati, altri ancora che sono un po’ chiusi e un po’ aperti. Ci sono poi quelli che Legambiente ha chiamato “luna park della montagna”, attrazioni ludiche in quota – dalle piste da tubing al bob estivo – integrate spesso nei comprensori sciistici e che rappresentano una forma di intrattenimento artificiale con un impatto non sempre sostenibile sull’ambiente di montagna.

Ecco allora che la montagna “rischia di diventare una vera e propria “fabbrica del divertimento”, dove l’attrattività nel breve periodo prevale sulla sostenibilità e sul senso del territorio”.

Il report Nevediversa 2026 di Legambiente fotografa dunque una realtà nella quale la montagna, Alpi e Appennini, continua a essere ancorata a una visione superata dalla crisi climatica e dalla riduzione della neve in quota. Sugli Appennini la presenza di neve è sempre più instabile. Sulle Alpi la stagione nevosa dura oggi 22–34 giorni in meno rispetto a 50 anni fa. La montagna dunque cambia ma su questo non c’è consapevolezza né adattamento.

Impianti dismessi, sospesi, sui quali ci si accanisce

Nel 2026 su Alpi e Appennini Legambiente conta 273 impianti sciistici dimessi e censisce ben 247 “edifici sospesi”, ovvero alberghi, residence, strutture turistiche e ricettive, complessi militari o produttivi dismessi o sottoutilizzati. Fra i casi simbolo c’è ad esempio il Grand Hotel Wildbad, a San Candido (BZ), struttura dal valore storico-culturale, ma in forte stato di abbandono.

Ci sono poi 106 impianti sciistici temporaneamente chiusi, 98 che operano in una condizione mista di “apertura e chiusura”. Ci sono ancora 231 impianti che ad oggi sopravvivono grazie ai fondi, i cosiddetti “casi di accanimento terapeutico”. Sono 169 i bacini per l’innevamento artificiale censiti in Italia, la maggior parte si concentra in Trentino-Alto- Adige, Lombardia e Piemonte.

C’è poi la nuova entrata, la categoria dei Luna park della montagna: 28 le strutture censite per la prima volta nel report, in maggioranza concentrate in Lombardia e in Toscana.

Quale futuro per le Olimpiadi?

Altro campanello d’allarme riguarda il futuro dei grandi eventi invernali a partire dalle Olimpiadi. In meno di trent’anni, secondo gli ultimi studi scientifici, si perderà l’affidabilità climatica del 44% delle sedi olimpiche. Il dato più critico riguarda i Giochi Paralimpici: programmati solitamente a marzo, vedranno sparire il 76% delle sedi idonee: solo 22 su 93 rimarranno utilizzabili.

Per Legambiente è chiaro che “questi eventi rappresentano ormai un modello in cui le gare dipendono pressoché da infrastrutture artificiali, in un ambiente montano sempre più fragile e imprevedibile. Il bilancio delle stesse Olimpiadi Milano Cortina 2026 non è dei migliori: tra ritardi, costi elevati, opere faraoniche, mancate promosse, un lascito pieno di perplessità”.

Su questo allora l’associazione “ritiene fondamentale aprire un confronto e una discussione che coinvolga tutti i soggetti interessati, dalle comunità locali, le associazioni e le organizzazioni di categoria fino agli enti regionali e nazionali per una valutazione finale condivisa e utile per un futuro che prenda atto della crisi climatica”.

“Montagna ridotta a scenografia”

Quello che serve sono dunque azioni di adattamento ai cambiamenti climatici; un ripensamento del turismo montano invernale; il coinvolgimento delle comunità locali.

“Ogni impianto inattivo – dichiara Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente – ha un costo economico e testimonia la fragilità di un modello di turismo montano che riduce la montagna a scenografia. Infrastrutture abbandonate e neve artificiale rivelano i limiti di un’illusione collettiva, con ricadute sull’ambiente, sulle comunità e sulle generazioni future. Anche le Olimpiadi invernali soffrono sempre di più la crisi climatica, occorre ripensare il loro modello di gestione. Alla luce di ciò, nasce il Manifesto della Carovana dell’accoglienza frutto di un lavoro corale sulla montagna e sul suo modo di viverla”.

Il Manifesto raccoglie le proposte per il futuro della montagna.