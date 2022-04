Perché è importante migliorare il drenaggio dei terreni?

Giardini, spazi verdi ma anche fondamenta e terricci sono tutti ambienti in cui si vengono a creare accumuli idrici molto pericolosi. Nel caso di uno spazio verde questi possono far marcire prato e piante mentre nei pressi di un’infrastruttura i danni sono ancora più ingenti dal momento che l’acqua può causare cedimenti e crolli. Quindi è abbastanza ovvio che laddove vi sia la possibilità di accumuli di acqua occorra intervenire preventivamente, attraverso l’utilizzo di quello che è noto come tubo drenante microfessurato, uno strumento inserito all’interno di una sistemazione idraulica apposita che permette di condurre l’acqua fuori dalla zona di ristagno.

Cos’è un tubo drenante microfessurato?

Un tubo drenante microfessurato non è altro che un condotto attraverso il quale l’acqua entra e viene condotta all’esterno, mentre le fessure bloccano il passaggio di terriccio e altri elementi. Viene disposto in sistemi idraulici di differente forma e grandezza in base al tipo di drenaggio che deve assicurare, ma il funzionamento rimane pressoché lo stesso, sia nel caso di piccoli giardini che nell’ambito di grossi raccordi autostradali.

Per quel che riguarda i piccoli giardini ci si accorge della necessità di installare un tubo drenante microfessurato quando il terriccio rimane sempre umido e si accompagna alla crescita incessante di muschi e marciumi fungini. Inoltre si noterà uno scarso vigore vegetativo dovuto proprio dall’eccessiva presenza di acqua che ostacola la crescita rigogliosa del verde.

In questi casi non è facile capire a quale livello si verifichi il ristagno perché questo può essere superficiale o molto più profondo. L’unico modo di agire è quello di fare opportuni scavi e di inserire sistemazioni idrauliche per il drenaggio del terreno con i tubi drenanti microfessurati.

L’importanza del drenaggio nelle infrastrutture

Per le realizzazioni di infrastrutture più complesse e di stabili la questione è molto più complessa perché questo ragionamento avviene prima che si possano verificare ristagni d’acqua.

I tubi drenanti microfessurati, quindi, sono già parte di un progetto approvato e sono inseriti nel sottosuolo per proteggere la struttura dai danni causati dall’umidità che, nel tempo, può erodere qualsiasi materiale. Questo è particolarmente importante per qualsiasi costruzione ma è fondamentale soprattutto per le costruzioni in prossimità di pendenze o per le zone a terreno argilloso e ad elevato rischio sismico.

Caratteristiche del tubo drenante

Il tubo drenante microfessurato è concepito per resistere a qualsiasi tipo di pressione nel sottosuolo e per facilitare il flusso dell’acqua verso l’esterno. Inoltre, come anticipato poc’anzi, le micro-fessure permettono di evitare che all’interno possano passare detriti e terra bloccandone l’efficacia.

Inoltre sono lisci sulla superficie e questo non consente a muffe e batteri di installarsi al loro interno mentre i materiali con i quali sono realizzati resistono per molti anni a corrosione e degradazione, anche al passaggio di agenti chimici. Sono altamente resistenti alle pressioni del terreno anche in caso di spostamenti improvvisi e sono pensati per durare anche fino a cent’anni.

Infine la grandezza delle fessure è variabile perché viene scelta in base alla granulometria del terreno così che qualsiasi tipologia di residuo terroso non possa fluire all’interno ostacolando il deflusso dell’acqua. Il terreno verrà così consolidato e privato dell’acqua in eccesso che verrà condotta verso punti di raccolta come tubazioni sub-orizzontali o pozzi.

