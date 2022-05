Pesticidi fra i capelli, parte la campagna “Check Up Pesticidi”

Dammi i tuoi capelli e ti dirò a quali pesticidi sei esposto. La nuova campagna della coalizione Cambiamo Agricoltura parte dai capelli: entro luglio partirà una raccolta di campioni di capelli di alcune centinaia di cittadini europei, più i testimonial, per testarli e individuare residui di 30 diversi pesticidi.

“Le politiche europee sui pesticidi fanno drizzare i capelli!” è lo slogan di una campagna paneuropea che vuole testare i residui di pesticidi nei capelli umani per sensibilizzare decisori politici europei e nazionali sulla pervasività e sull’impatto dei pesticidi sulla salute umana. I risultati saranno presentati a ottobre.

Check Up Pesticidi, la campagna contro l’inquinamento da pesticidi

La Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura ha lanciato anche in Italia la Campagna “Check Up Pesticidi” promossa a livello europeo da “Good Food Good Farming”, un’ampia alleanza europea di Associazioni a cui aderisce anche la Coalizione italiana, nata per promuovere la transizione ecologica dell’agricoltura e sensibilizzare i cittadini sui problemi causati dal modello intensivo di produzione agricola.

Il punto di partenza è l’inquinamento da pesticidi, pervasivo e persistente, che fa perdere biodiversità e mette a rischio la salute umana, causando – dice la Coalizione – ogni anno circa 11 mila decessi prematuri e malattie croniche. L’esposizione umana ai pesticidi può avvenire attraverso il contatto diretto, sulla pelle, per inalazione, o in modo indiretto attraverso cibo e acqua. Le conseguenze possono essere acute e croniche, a breve e a lungo termine, interessare il sistema cardiovascolare, nervoso, polmonare, endocrino e riproduttivo, come anche l’apparato digerente e il sistema epatico. Molte sostanze chimiche presenti nei pesticidi sono cancerogene. Le persone più a rischio di effetti gravi sono gli stessi lavoratori agricoli, ma anche le donne in gravidanza e i bambini.

Check Up Pesticidi vuole dunque coinvolgere e sensibilizzare i cittadini e i decisori politici europei sulla pervasività della presenza di pesticidi e dei rischi per la salute.

I pesticidi fra i capelli

La campagna prevede di analizzare i campioni di capelli di alcune centinaia di cittadini europei, tra cui alcuni testimoni pubblici individuati tra personalità dello spettacolo, della cultura e della politica, per individuare residui di 30 diversi pesticidi.

«Vogliamo far sentire loro la pressione del pubblico per adottare politiche che proteggano la salute degli agricoltori, dei consumatori e della natura», dichiarano le Associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura che inviteranno anche i Ministri italiani dell’agricoltura, Stefano Patuanelli, e della Salute, Roberto Speranza, a sottoporsi al test, insieme ad altri 10 testimoni nazionali, per verificare la loro contaminazione da pesticidi.

I campioni dei capelli raccolti in vari paesi europei, entro il mese di luglio, saranno inviati tutti a un solo laboratorio centrale in Francia (Yootest.com) per cercare 30 pesticidi utilizzati in agricoltura (erbicidi, insetticidi e fungicidi). Il laboratorio di analisi fornirà il risultato anonimo per i singoli campioni, che saranno presentati con la redazione di un report generale e una mappa dell’Unione Europea dove le persone sono state testate e quali sono stati i risultati, sempre in forma anonima. Il test simbolico è aperto anche all’adesione dei singoli cittadini interessati con la possibilità di ricevere online il risultato individuale del checkup a proprie spese (le informazioni sono reperibili al sito www.goodfoodgoodfarming.eu).

Ci saranno poi attività di comunicazione sui social media. A ottobre saranno realizzati eventi pubblici in città e paesi in tutta l’Unione Europea per presentare i risultati del test simbolico e mostrare che i cittadini vogliono una migliore protezione dalla contaminazione da pesticidi. Tutti i cittadini saranno invitati inoltre a donare piccoli campioni di capelli che non verranno testati ma consegnati ai decisori politici a Bruxelles durante una manifestazione finale della Campagna presso il Parlamento Europeo.

Ridurre i pesticidi, obiettivo europeo

L’obiettivo della Campagna è migliorare le politiche europee sull’uso dei pesticidi alla vigilia della presentazione da parte della Commissione Europa del nuovo Regolamento di attuazione della Direttiva 2009/128/CEE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, annunciata per il prossimo 22 giugno. Nelle strategie Farm to Fork e Biodiversità della Commissione europea c’è l’obiettivo di ridurre l’uso dei pesticidi del 50% entro il 2030 ma il timore degli ambientalisti è che questo sia a rischio per la pressione dell’agrochimica.

“Check Up Pesticidi” vuole difendere e sostenere gli obiettivi delle Strategie del Green Deal europeo per «una vera transizione ecologica dell’agricoltura, cercando d’influenzare i decisori politici europei e nazionali che agiscono troppo lentamente», dicono i promotori della campagna.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!