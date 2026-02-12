Piccoli RAEE, nell’86% dei casi è possibile conferire gratuitamente i piccoli rifiuti elettronici

In Italia è semplice conferire gratuitamente i piccoli RAEE , ossia i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con dimensioni sotto i 25 cm: è quanto emerso dalla ricerca di Legambiente, sostenuta da Erion WEEE, che ha promosso l’Italia.

Piccoli RAEE in Italia, la ricerca di Legambiente

Tra ottobre e novembre 2025, volontarie e volontari di Legambiente hanno visitato in incognito, nel ruolo di Cliente Misterioso, 141 punti vendita appartenenti a 14 diverse catene della grande distribuzione elettronica e distribuiti in 8 regioni italiane (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle D’Aosta). Nel corso del monitoraggio, è stato possibile conferire senza difficoltà il proprio piccolo RAEE nell’86% dei negozi visitati, mentre nel restante 14% (20 punti vendita su 141) il conferimento non è stato consentito.

A dieci anni dall’entrata in vigore della normativa “1 contro 0”, che impone ai punti vendita di elettronica con superficie superiore ai 400 mq il ritiro gratuito dei piccoli RAEE senza obbligo di acquisto, Legambiente ha verificato, quindi, il livello di applicazione del servizio sul territorio nazionale.

“Con questa indagine – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – vogliamo riportare in primo piano il tema del conferimento dei piccoli rifiuti elettronici sotto i 25 centimetri e la pratica dell’1 contro 0. Nelle nostre case abbiamo spesso piccoli RAEE di cui disfarci e su cui esiste un servizio di raccolta previsto dalla legge. I dati ricavati con Il nostro Cliente Misterioso se da una parte ci portano notizie incoraggianti, dall’altra ci indicano anche dove bisogna intervenire perché spesso i punti vendita non sono informati“.

“Un risultato indubbiamente positivo, che tuttavia non raggiunge il massimo dei voti. – osserva l’associazione ambientalista. – Nonostante l’obbligo normativo, infatti, in 20 casi non è stato possibile conferire il piccolo RAEE: tra questi, 11 punti vendita hanno dichiarato di svolgere unicamente il servizio “1 contro 1”, che prevede il ritiro del rifiuto solo a fronte dell’acquisto di un prodotto nuovo equivalente; in altri 7 esercizi è stata dichiarata la disponibilità alla raccolta delle sole lampadine, mentre in 2 casi i punti vendita hanno riferito di non essere abilitati al servizio. Complessivamente, la ricerca evidenzia che in circa il 16% dei casi (22 punti vendita su 141) il personale incaricato non era a conoscenza del servizio “1 contro 0”.

Differenze territoriali

Secondo l’indagine la conoscenza del servizio “1 contro 0” tra gli addetti dei punti vendita è più diffusa in Lombardia (93,3% di risposte positive), Toscana (90,9%), Piemonte (89,7%) e Lazio (87,1%).

Al contrario, in Sardegna (33,3%) e Campania (31,6%) si registra una quota più elevata di esercizi che ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’obbligo previsto dalla normativa.