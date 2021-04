PNRR e clima, ambientalisti: “occasione imperdibile, rischiamo di sprecarla”

Secondo gli ambientalisti il PNRR rappresenta per il clima “un’occasione imperdibile”, “eppure – affermano – rischiamo di sprecarla”.

“Il piano di Ripresa italiana di 248 miliardi (191 da Recovery, 31 da fondo complementare e ulteriori 26 miliardi per la realizzazione di opere specifiche) non è un piano significativo per il clima; non riesce a identificare nei settori della decarbonizzazione il volano per la ripresa economica sostenibile e non è incisivo nell’allocazione delle risorse e nelle riforme per innovare i settori pilastro della decarbonizzazione”, questo il giudizio della organizzazioni ambientaliste WWF, Greenpeace, Legambiente, Kyoto Club e Transport & Environment (T&E), diffuso tramite una nota congiunta.