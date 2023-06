Scatena le rinnovabili, al via la mobilitazione organizzata da oltre 20 associazioni

Al via il week-end di mobilitazione organizzato nella Penisola da oltre 20 associazioni, movimenti ecologisti e studenteschi, per chiedere lo sblocco delle rinnovabili e lo stop ai sussidi alle fonti fossili

Pannelli fotovoltaici e pale eoliche realizzati in cartone e posti davanti alla sede del Ministero della cultura, a Roma, in segno di protesta: così è partita la mobilitazione “Scatena le rinnovabili”, organizzata per questo week-end nella Capitale e in tante altre città della Penisola, da oltre 20 associazioni, movimenti ecologisti e studenteschi, per ribadire al Governo Meloni l’urgenza di accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, delle comunità energetiche e la realizzazione di nuovi impianti, sotto scacco di ritardi burocratici e ostacoli normativi.

“A pesare, prima di tutto, è la lentezza degli iter autorizzativi e le lungaggini burocratiche di Regioni e Soprintendenze ai beni culturali, i due principali colli di bottiglia dei processi autorizzativi – spiegano le associazioni in una nota -. L’Italia deve mettere al centro della sua strategia energetica le fonti pulite, e non i combustibili fossili, con progetti ben integrati nei territori e pensati per portare benefici diretti e indiretti, accompagnati da importanti investimenti su efficienza, reti, accumuli”.

Scatena le rinnovabili, le richieste delle associazioni

Secondo le associazioni, per raggiungere la copertura elettrica nazionale 100% da fonti rinnovabili entro il 2035, è fondamentale che il Governo lavori su 7 azioni chiave:

si rimetta mano alla normativa nazionale sulle fonti rinnovabili, ormai obsoleta e non in grado di rispondere agli obiettivi di decarbonizzazione

sulle fonti rinnovabili, ormai obsoleta e non in grado di rispondere agli obiettivi di decarbonizzazione venga istituito un iter autorizzativo chiaro, trasparente, univoco e con tempi certi in grado di dare certezze ai territori sulla qualità dei progetti, ma anche alle imprese

e con tempi certi in grado di dare certezze ai territori sulla qualità dei progetti, ma anche alle imprese si acceleri la chiusura degli iter normativi riguardanti le comunità energetiche, spingendo un modello in cui l’energia autoconsumata possa essere scontata direttamente in bolletta al fine di massimizzare i vantaggi sociali ed economici di questi soggetti giuridici

riguardanti le comunità energetiche, spingendo un modello in cui l’energia autoconsumata possa essere scontata direttamente in bolletta al fine di massimizzare i vantaggi sociali ed economici di questi soggetti giuridici garantire la contrattazione con le organizzazioni sindacali per individuare risorse e misure di giusta transizione, a partire dalla creazione di nuovi posti di lavoro nei settori a zero emissioni, riqualificazione professionale e formazione permanente, ammortizzatori sociali universali, ricollocazione dei lavoratori dei settori fossili che saranno dismessi

per individuare risorse e misure di giusta transizione, a partire dalla creazione di nuovi posti di lavoro nei settori a zero emissioni, riqualificazione professionale e formazione permanente, ammortizzatori sociali universali, ricollocazione dei lavoratori dei settori fossili che saranno dismessi garantire la partecipazione dei territori nei processi decisionali e di co-progettazione dei progetti utily scale

nei processi decisionali e di co-progettazione dei progetti utily scale garantire l’accesso a tutte e tutti alle fonti rinnovabili e alle politiche di efficienza energetica

e alle politiche di efficienza energetica avviare una seria e concreta politica di efficientamento di tutto il patrimonio edilizio, residenziale e non, istituendo un sistema incentivante che premi la qualità degli interventi e aiuti particolarmente chi ne ha più bisogno.

“L’unica strada per raggiungere gli obiettivi di indipendenza e di sicurezza energetica – dichiarano le associazioni e movimenti ecologisti e studenteschi scesi in piazza – è quella di investire nelle fonti rinnovabili, su grande e piccola scala, seguendo anche le vocazioni territoriali. Per fare questo non serve solo rimettere mano alla normativa nazionale, obsoleta rispetto agli obiettivi che abbiamo di fronte, ma anche dare strumenti a Regioni ed Enti locali. Sono necessarie politiche energetiche e industriali, investimenti, ricerca e sviluppo tecnologico per la transizione energetica e lo sviluppo delle produzioni strategiche per la decarbonizzazione nel nostro paese. Ma anche piani, risorse e misure di giusta transizione, guidati da un confronto democratico e partecipato e dalla contrattazione con le organizzazioni sindacali. Senza dimenticare il grande ruolo che le fonti rinnovabili giocano e possono giocare nel portare pace nel Mondo”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!