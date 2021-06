Strategia sulla biodiversità, il Parlamento UE chiede una legge ed obiettivi vincolanti

“Servono una legge dell’UE e un “accordo di Parigi” sulla biodiversità per garantire ripristino, resilienza e un’adeguata protezione degli ecosistemi entro il 2050”. Questo il parere del Parlamento Europeo, che ha approvato la risoluzione sulla “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita“, in tema di crisi della biodiversità in Europa e nel resto del mondo (515 voti favorevoli, 90 contrari e 86 astensioni).

Strategia sulla biodiversità, le richieste del Parlamento UE

La natura è ormai in declino su scala globale, a un ritmo senza precedenti. Sui circa 8 milioni di specie esistenti, un milione sono a rischio di estinzione (IPBES). Per questo motivo i deputati accolgono favorevolmente l’obiettivo della strategia dell’UE sulla biodiversità, ossia quello di ripristinare e proteggere adeguatamente gli ecosistemi entro il 2050. E chiedono una legge dell’UE sulla biodiversità simile alla legge europea sul clima.

Per il Parlamento UE la nuova strategia deve affrontare in modo adeguato le cinque principali cause dei cambiamenti: cambiamenti nell’uso del suolo e del mare; sfruttamento diretto degli organismi; cambiamenti climatici; inquinamento; e specie esotiche invasive. Insiste, inoltre, sulla necessità di mobilitare 20 miliardi di EUR all’anno per l’azione a favore della biodiversità in Europa.

E chiede che venga stipulato un “accordo di Parigi” sulla biodiversità, in occasione della conferenza delle Nazioni Unite che si terrà a ottobre 2021.

Aree protette per il 30% della superficie terrestre e marina dell’UE

Anche se l’Unione europea possiede già la più vasta rete di aree protette al mondo, i deputati ritengono che sia necessario un piano UE di ripristino della natura.

Ribadiscono, quindi, la loro richiesta di far diventare aree protette almeno il 30% della superficie terrestre e marina dell’UE entro il 2030, e di fornire maggiore protezione a tali aree, comprese tutte le foreste primarie e antiche presenti nell’UE.

Inoltre, almeno il 30% delle specie e degli habitat che non hanno uno stato di conservazione soddisfacente dovrebbe raggiungere questo obiettivo entro il 2030.

Strategia sulla biodiversità nelle aree urbane

Il Parlamento sostiene anche l’istituzione di una piattaforma europea per l’inverdimento urbano, insieme a obiettivi vincolanti sulla biodiversità nelle città, quali una percentuale minima di tetti verdi sui nuovi edifici e il divieto di uso di pesticidi chimici.

Api e altri impollinatori

Tra le tematiche affrontate, anche quelle legate al glifosato. I deputati, infatti, si oppongono a una nuova autorizzazione del glifosato dopo il 31 dicembre 2022.

E chiedono una revisione urgente dell’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori, affinché “includa un ambizioso quadro europeo di monitoraggio degli impollinatori, con obiettivi e indicatori chiari per contrastare il declino di questi insetti, fondamentali per l’ambiente e la sicurezza alimentare”.

Sarà necessario, infine, favorire la riduzione dell’uso di pesticidi da parte degli agricoltori, attraverso soluzioni di protezione sicure delle colture per l’ambiente.