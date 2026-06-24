Transizione ecologica: i cittadini chiedono più verde, più misure contro il cambiamento climatico

I cittadini chiedono più verde, meno sprechi, misure per contrastare il cambiamento climatico. È quanto emerso dall’indagine Ipsos-Legacoop presentata in occasione dell’incontro nazionale dell’Osservatorio sulla transizione ecologica nelle città.

Osservatorio costituito nel 2025 per iniziativa di ENEA, ISPRA, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Green City Network, Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti, con la partecipazione di più di 60 città italiane, di un primo gruppo di imprese e organizzazioni di imprese, nonché di esperti di diverse Università.

All’evento hanno partecipato oltre 100 tra rappresentanti istituzionali, amministratori locali e regionali, rappresentanti del mondo scientifico e universitario, imprese e organizzazioni di imprese.

Transizione ecologica nelle città, cosa ne pensano i cittadini?

I risultati dell’indagine – si legge in una nota – evidenziano come la transizione ecologica sia considerata importante, sotto tutti gli aspetti, per la propria città (soprattutto tra chi risiede nei grandi comuni e nella fascia di età tra i 61-64enni). Gli aspetti più gettonati sono, per l’89% degli intervistati, la necessità di rendere più circolari produzione e consumo e migliorare e aumentare le aree verdi e le alberature.

L’85% degli intervistati ritiene importante promuovere l’adattamento climatico per ridurre i rischi e gli impatti degli allagamenti e delle ondate di calore e l’82% la mitigazione del cambiamento climatico, con la riduzione progressiva delle emissioni di gas serra.

Quando si domanda il livello di soddisfazione per gli interventi nella propria città la percentuale diminuisce: il 47% si ritiene molto o abbastanza soddisfatto del miglioramento e aumento delle aree verdi, il 43% dell’aumento di circolarità della produzione e consumo, il 38% delle iniziative per l’adattamento e la mitigazione climatica.

Per realizzare efficacemente la transizione ecologica nelle città, i cittadini individuano alcune priorità ben precise. Oltre il 90% ritiene importanti norme chiare e obiettivi stabili nel tempo, avere a disposizione finanziamenti pubblici e competenze tecniche adeguate. Percentuali moto elevate, tra l’87% e il 90%, si registrano anche per l’adeguata informazione dei cittadini sui problemi da affrontare e le possibili soluzioni, il coinvolgimento delle imprese del territorio, la generazione di impatti multipli su più aspetti della transizione ecologica contemporaneamente e la capacità di indirizzo dei governi nazionale, regionali e comunali.

Il cambiamento climatico: una priorità centrale per i cittadini

Dall’indagine emerge un generale accordo sull’importanza degli interventi di adattamento al cambiamento climatico. In particolare, un intervistato su 2 considera molto importante la riqualificazione degli spazi pubblici con soluzioni naturali per ridurre l’impermeabilizzazione del suolo. Percentuali elevate registrano anche il favore dei cittadini per adeguate pianificazioni sia per l’adattamento climatico che per l’energia e il clima.

Le misure più importanti, nell’opinione dei cittadini, per ridurre gli effetti del cambiamento climatico sono la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) per aumentare produzione di energia da fonti rinnovabili, generazione distribuita e accesso elettricità rinnovabile a tariffe più basse, le ristrutturazioni profonde ed edifici a zero emissioni con materiali adeguati, consumi energetici certificati molto bassi, soluzioni passive e impianti solo da fonti rinnovabili e Condomini energeticamente autosufficienti con fotovoltaico sui tetti, pompe di calore per il riscaldamento, raffrescamento e acqua calda, e comunità di autoconsumo tra residenti.

Elevata importanza viene attribuita, inoltre, alle misure per promuovere l’economia circolare nelle città. In particolare, più di un intervistato su 2 considera molto importante il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani, la riduzione degli sprechi e dei rifiuti attraverso il recupero delle eccedenze alimentari e l’aumento della raccolta dei piccoli rifiuti elettronici tramite eco-punti di raccolta.

Grande consenso si registra anche sulle misure per promuovere il verde urbano, con più di un intervistato su 2 che considera molto importante la trasformazione delle aree dismesse in nuove aree ad alto valore ecologico destinate ai cittadini e la piantumazione di boschi in aree periurbane.

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