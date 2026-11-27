Si chiama Black Friday, si legge Black Month. Ormai il venerdì nero, che ufficialmente cade oggi, è diventato sempre più un mese di shopping che promette promozioni, sconti e offerte (quanto poi siano reali è spesso tema di dibattito) tanto è vero che due consumatori su tre hanno già approfittato di qualche promozione, oltre un terzo ha fatto più di un acquisto, e l’attenzione è alta anche per la giornata di oggi. Il 44,6% dice che “acquisterà sicuramente durante il Black Friday”. Si amplia la platea di acquirenti ma il budget medio di spesa scende a 187 euro.

Aumentano gli acquisti online, dove il Black Month si fa sentire con promesse di promozioni e offerte da settimane. E la moda supera l’elettronica nelle intenzioni di acquisto, che sono multiple anche perché l’evento anticipa per molti consumatori i regali di Natale. Le stime di Confesercenti, sulla base del sondaggio condotto da Ipsos presso i consumatori italiani, fotografano il Black Friday di quest’anno parlando appunto di un mese intero di shopping.

“Le promozioni partite da fine ottobre hanno già generato un giro d’affari stimato in circa 3 miliardi di euro, cui dovrebbero aggiungersi altri 3 miliardi di spesa tra oggi e il Cyber Monday di lunedì 30 novembre, per un totale di circa 6 miliardi di euro”, stima Confesercenti.

Una lunga stagione promozionale

“Il Black Friday sta cambiando natura, trasformandosi in una lunga stagione promozionale che coinvolge una platea sempre più ampia di consumatori, anche con piccoli budget di spesa – commenta Confesercenti – Una trasformazione che modifica profondamente il calendario commerciale e le abitudini di acquisto degli italiani, anticipando anche una parte dello shopping natalizio. Per le piccole e medie imprese del commercio diventa sempre più difficile sostenere periodi così prolungati di promozioni, soprattutto in un quadro di squilibrio competitivo e fiscale con le grandi piattaforme internazionali del web”.

La platea di chi fa acquisti si amplia. Alla vigilia del venerdì del Black Friday, il 66,6% dei consumatori ha già approfittato delle promozioni, contro il 54% dello scorso anno. Aumenta soprattutto la quota di chi ha già effettuato più di un acquisto, che passa dal 27% al 36,6%. Rimane altissimo anche l’interesse per la giornata di oggi: oltre otto consumatori su dieci (82,5%) si dichiarano intenzionati ad acquistare, il 44,6% sicuramente e il 37,9% probabilmente.

Il budget medio si riduce un po’ e si attesta a 187 euro a persona (lo scorso anno erano 249 euro). Quasi un acquirente su due (46,7%) indica però una spesa non superiore ai 100 euro. Il 32,8% dei consumatori dichiara un budget superiore a quello dello scorso anno, contro il 19,4% che lo ha ridotto. Il restante 47,8% prevede di spendere la stessa cifra. Il Black Friday conquista specialmente i giovani consumatori (fra i 18 e i 34 anni) anche se oltre la metà dichiara un budget non superiore a 100 euro.

Lo shopping del Black Friday

Il focus sugli acquisti evidenzia il traino dello shopping online e la molteplicità di voci che finiscono nel Black Friday e nelle preferenze dei consumatori, acquisti collegati sia alle esigenze personali sia ai prossimi regali di Natale – in molti infatti cercano le promozioni per anticiparli e cogliere qualche risparmio.

Quest’anno, rileva Confsercenti, in cima alle preferenze dei consumatori ci sono abbigliamento, calzature e accessori, indicati dal 47% degli acquirenti, seguiti dai prodotti di elettronica e informatica (37,3%) e da quelli per la bellezza e la cura della persona (35,2%). Seguono elettrodomestici (24,5%), libri (21,8%), giocattoli (18,4%) e mobili e prodotti per la casa (12,2%).

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