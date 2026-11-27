Nel mese di novembre il Black Friday porterà un rialzo delle vendite online del 36% rispetto a ottobre, secondo i dati riportati dall’Unione Nazionale Consumatori, che richiama l’attenzione sul rischio truffe legato alle offerte e all’aumento degli acquisti.

“Un balzo delle vendite davvero notevole. Un boom che, purtroppo, invoglierà i delinquenti a intensificare le truffe online“, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’UNC, che propone alcuni consigli per aiutare i consumatori tutelarsi.

Black Friday, i consigli dell’UNC per acquisti sicuri

In primo luogo – avverte l’associazione – attenti ai dark pattern (modelli di progettazione ingannevoli), ossia a quelle tecniche di design di siti web e app progettate per manipolare gli utenti e spingerli a compiere azioni indesiderate. Ad esempio, countdown o avvisi che indicano che l’articolo è in esaurimento (come “solo 2 rimasti”), fatti per mettere fretta e ansia e forzare all’acquisto.

Diffidate dalle offerte estremamente vantaggiose (potrebbero essere siti che “giocano” con l’Iva o che mettono in vendita merce di incerta provenienza) e di sconti eccessivi. Non fatevi incantare dallo sconto, ma guardate sempre al prezzo effettivo da pagare.

Controllate le caratteristiche del prodotto sul sito del produttore o attraverso il confronto con siti noti e conosciuti o anche ricorrendo all’intelligenza artificiale, e confrontate i prezzi, controllando sempre il prezzo finale, che sia comprensivo di spese di spedizione o altri costi aggiuntivi; verificate l’identità del venditore e attenti ai siti truffa, che imitano quelli ufficiali di brand famosi.

L’UNC consiglia, inoltre, di controllare che l’operatore disponga di un servizio di assistenza post-vendita e di stampare sempre una copia dell’ordine e della pagina contenente l’offerta per conservarla in vista di future contestazioni. Attenti ad acquisti che devono essere effettuati direttamente attraverso i social media e usate metodi di pagamento tracciabili e protetti; evitate bonifici bancari e non comunicate mai i vostri dati personali o bancari via email.

È bene anche verificare che la propria banca richieda una conferma tramite app, impronta digitale o codice temporaneo per autorizzare la transazione. Impostate avvisi (alert) per essere a conoscenza in tempo reale delle transazioni effettuate con il conto corrente o la carta di credito, in modo da individuare subito eventuali addebiti non autorizzati e poter intervenire tempestivamente contattando la propria banca o il gestore della carta.

L’UNC ricorda che comprando online vale il diritto di recesso (da esercitare qualora abbiate cambiato idea comunicandolo entro 14 giorni dalla data di consegna del prodotto) e consiglia di esaminare le procedure che il sito prevede per effettuare il reso/recesso.

Infine, controllate la data di consegna per scongiurare il rischio che l’acquisto non arrivi per tempo.

A caccia di offerte con l’IA, i consigli del CEC Italia

Per orientarsi tra le offerte molti consumatori si affidano ad assistenti basati sull’intelligenza artificiale (IA). Secondo i dati di un recente report di YouGov, riportati dal Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia – quasi 4 italiani su 10 (38%) prevedono di fare acquisti durante il Black Friday o il Cyber Monday; tra questi, il 39% ha già usato l’IA come supporto negli acquisti e, di recente, le piattaforme stesse hanno cominciato a proporre i propri agenti IA per navigare tra le offerte.

“Questi strumenti fanno risparmiare tempo, ma la stessa tecnologia la usa anche chi vuole ingannare – avverte il CEC Italia -. Verificare sempre di persona chi c’è dietro l’offerta prima di acquistare rimane la regola d’oro”.

Gli assistenti IA – spiega l’associazione – “sono programmi creati in modo da rispondere a domande scritte in linguaggio comune. In pochi istanti permettono di confrontare le caratteristiche di elettrodomestici, articoli per la casa o capi di abbigliamento e di individuare il prezzo più basso, e possono anche aiutare ad analizzare le recensioni dei clienti. Formulazioni simili che si ripetono, o molte recensioni pubblicate in pochi giorni, possono indicare che sono false e forse generate a loro volta con l’IA“.

Il CEC Italia ricorda, però, che “le risposte dell’IA non sono neutrali, ma fortemente personalizzate. Anche i prezzi mostrati online possono cambiare da un utente all’altro. Le norme europee obbligano però il venditore a informare il consumatore quando il prezzo è stato personalizzato con un processo decisionale automatizzato, cioè calcolato da un algoritmo”. Inoltre ricorda che la riduzione annunciata va calcolata sul prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti.

Il confronto fatto con l’IA, dunque, “va considerato come un punto di partenza, da integrare con ricerche proprie – spiega l’associazione -. Una volta scelto il prodotto conviene ricontrollare il prezzo su un altro dispositivo senza assistente IA, magari dopo aver cancellato cache e cronologia del browser”.

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Redazione Helpconsumatori è la prima e unica agenzia quotidiana d’informazione sui diritti dei cittadini-consumatori e sull’associazionismo organizzato che li tutela. See author's posts

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