L’acqua delle fontanelle è buona. Ma spuntano le microplastiche

L’acqua delle fontanelle è buona da bere. Non è inquinata. È acqua sicura. Ha un problema però: la presenza di microplastiche. Talmente diffuse nell’ambiente che ormai si trovano ovunque, nei mari, nei laghi e negli alimenti. Nel caso dell’acqua delle fontanelle, è probabile che la loro fonte sia proprio l’ambiente esterno e condizioni che non riguardano direttamente l’acqua.

L’occasione per parlare di nuovo di acqua pubblica e di acqua in bottiglia, di acqua sicura e della necessità di approfondire il tema delle microplastiche, viene da un’indagine di Altroconsumo che ha analizzato l’acqua delle fontanelle di 35 città italiane. Su ogni campione sono stati analizzati diversi parametri.

«Tutti i valori delle realtà considerate – dice l’associazione – risultano ampiamente al di sotto dei limiti di legge (90% delle fontanelle con giudizio buono o ottimo, solo 1 caso di insufficienza) e la scelta di rinunciare all’acqua in bottiglia si conferma la più sostenibile, perché permette di evitare circa 17 kg di rifiuti di plastica per persona all’anno. Tuttavia, dall’analisi emerge un altro problema: la presenza di microplastiche. Questi contaminanti, che potrebbero provenire da fattori esterni sia nell’acqua pubblica che in quella in bottiglia, sono stati trovati in tutti i campioni analizzati».

Lo stato dell’acqua delle fontanelle pubbliche

I parametri analizzati nelle fontanelle pubbliche delle 35 città sono tutti nei limiti di legge – tranne che in un caso per eccesso di disinfezione. Non sono state trovate legionella e Pfas.

Le analisi dell’acqua alle fontanelle non certificano la potabilità dell’acqua pubblica, puntualizza Altroconsumo, perché quella viene dai controlli periodici delle Asl e dai controlli degli acquedotti. Ma «la nostra inchiesta – prosegue l’associazione – scatta comunque una fotografia che è positiva, relativa a ciò che un cittadino che beve a una fontanella pubblica troverebbe in un certo giorno (abbiamo scelto le fontanelle perché si tratta di acqua di diretta responsabilità dell’acquedotto, senza reti e tubature intermedie come per l’acqua che arriva nelle nostre case)».

Le analisi sull’acqua delle fontanelle ha riguardato 400 parametri fra i quali durezza, residuo fisso, sodio, nitrati, metalli pesanti, solventi, pesticidi, disinfettanti.

Da queste analisi, spiega Altroconsumo, «è risultato che l’acqua era sicura: le sostanze controllate, anche le più pericolose, sono risultate assenti oppure nel limite di legge, spesso molto al di sotto; solo in un caso abbiamo trovato trialometani (sottoprodotti della disinfezione) oltre i limiti; si tratta dell’unico caso in cui abbiamo dato un giudizio di insufficienza. Per il resto, 31 fontanelle hanno ricevuto giudizio buono o ottimo e le altre 3 hanno ottenuto discreto(per livelli – sempre nei limiti, ma un po’ più alti – di arsenico, nitrati, cloriti e altro)».

Le microplastiche nell’acqua

L’acqua delle fontanelle ha mostrato caratteristiche paragonabili a quelle dell’acqua in bottiglia, spiega l’associazione. Insomma: è buona. Il problema comune è però rappresentato dalla presenza di microplastiche, presenti in tutti e 15 i prelievi che sono stati fatti per cercarle.

Le microplastiche sono un problema grande e dai contorni ancora da analizzare, perché attengono all’inquinamento ambientale e alla dispersione dei rifiuti e delle particelle in plastica nell’ambiente.

Per quanto riguarda l’acqua delle fontanelle, Altroconsumo riconosce che loro presenza potrebbe essere influenzata dall’ambiente esterno e dalle condizioni non direttamente legate all’acqua. «A prescindere dalla fonte, però, la diffusione e la varietà di polimeri rilevati – dice l’associazione – ci confermano una realtà con cui fare i conti: le microplastiche possono facilmente raggiungere l’acqua che beviamo, anche in elevate quantità, e diventa sempre più urgente procedere con il monitoraggio e la definizione di limiti».