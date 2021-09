Stangata sulle bollette, Selectra: non va meglio in Europa

Stangata confermata con l’aumento delle bollette. Dal 1° ottobre quasi il 30% in più sull’energia elettrica e più 14,4% sul gas. Secondo un’indagine di Selectra, non va meglio in altri paesi europei come Francia, Spagna e Portogallo. Ma l’Italia ha la bolletta della luce più cara, mentre quella del gas è seconda solo alla bolletta francese

L’Autorità per l’energia ha confermato l’aumento delle bollette in Italia. Dal 1° ottobre la stangata sarà del 29,8% in più sulla bolletta della luce e del 14,4% su quella del gas, nonostante l’intervento del Governo. Saranno circa 300 euro l’anno in più a famiglia, con effetti in bolletta per 145 euro in più l’anno sull’elettricità e per 155 euro in più sul gas. Fatta eccezione per le famiglie che accedono al bonus sociale.

Nel resto d’Europa però non va molto meglio. Selectra, che si occupa di analizzare e confrontare le offerte di luce, gas e internet, ha simulato le bollette con tariffa stabilita dall’Autorità per Francia, Spagna e Portogallo e ha evidenziato come l’energia sia in aumento anche in questi paesi. L’Italia però vanta, per così dire, la bolletta della luce (con tariffa regolata) più cara fra questi quattro paesi, mentre quella del gas è inferiore solo alla bolletta della Francia.

«L’aumento dei prezzi dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso, trainato prevalentemente dall’aumento record dei prezzi del gas, sta coinvolgendo tutta Europa, preoccupando i consumatori che si ritroveranno a pagare bollette delle utenze domestiche sempre più elevate».

Aumento delle bollette, tariffe al rialzo

Così Selectra, che in occasione dell’aggiornamento delle tariffe dell’energia da parte dell’Arera ha realizzato uno studio simulando la bolletta mensile del momento per i consumi di una famiglia tipo italiana (2700 kWh/anno per la luce e 1400 Smc per il gas) e mettendo in evidenza le variazioni registrate negli ultimi 6 mesi in Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

«Mentre infatti in paesi come Germania, Austria o Belgio non ci sono più tariffe stabilite dall’autorità e ogni fornitore è libero di individuare il prezzo delle proprie offerte commerciali, in Italia, Francia, Spagna e Portogallo il consumatore può ancora usufruire della tariffa regolata dallo Stato».

L’ultimo aggiornamento Arera ha confermato le previsioni di aumento sulle bollette.

La bolletta della luce aumenta quasi del 30%, raggiungendo 67 euro al mese per l’ultimo trimestre del 2021, quella del gas aumenta del 14,4% e ammonta a 111,5 euro mensili, per il Mercato Tutelato. L’aumento sarebbe stato ancora maggiore senza l’azione del Governo sugli oneri di sistema.

Si tratta fra l’altro, spiega Selectra, del secondo intervento consecutivo del Governo sulle bollette, mirato a fronteggiare i rincari dei prezzi dell’energia, dovuti all’aumento del costo della materia prima. Una manovra simile, anche se di proporzioni minori, era già stata messa in atto nel terzo trimestre 2021. Per il gas, oltre agli oneri di sistema, il Governo ha deciso di ridurre l’IVA, portandola al 5%.

Aumento delle bollette, in Italia e in altri paesi europei

Questa azione non ha però evitato l’aumento delle bollette. Nel quarto trimestre del 2021 il consumatore italiano sul mercato tutelato dell’energia paga una bolletta mensile della luce di 67 euro, la più alta fra i paesi dove i clienti possono ancora usare le tariffe regolate dall’Autorità. In Francia la bolletta è di 47 euro, in Portogallo di poco più di 50 euro, a parità di consumi.

La bolletta del gas per un cliente tipo in Italia è seconda di circa 10 euro solo rispetto a quella francese. In Spagna invece si pagano 44,5 euro in meno, considerando gli stessi consumi.

Le variazioni nel confronto con sei mesi fa sono tutte al rialzo. Per l’Italia, più 43% sulla bolletta mensile dell’energia elettrica e più 32% su quella del gas rispetto a sei mesi fa.

«L’Italia non è l’unico paese in cui le bollette stanno aumentando vertiginosamente: l’aumento dei prezzi è infatti un fenomeno che interessa tutta l’Europa ed è ricollegabile principalmente all’aumento del costo del gas. In particolare, la Spagna è stata ultimamente colpita da rincari particolarmente severi e i consumatori spagnoli hanno visto le proprie bollette luce aumentare del più di 55% negli ultimi 6 mesi. In Francia nello stesso periodo la bolletta del gas ha subito un rincaro del 25%», sottolinea Antoine Arel, co-fondatore di Selectra Italia.

«Paradossale, in senso positivo, è invece la situazione per chi ha bloccato un’offerta a prezzo fisso sul mercato libero – conclude Arel. – In questo caso infatti i consumatori si ritroveranno addirittura con una bolletta più bassa rispetto al terzo trimestre grazie al mantenimento del medesimo prezzo dell’energia, ma godendo in più anche dell’effetto positivo del taglio degli oneri».