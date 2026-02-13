Box doccia: la guida completa per scegliere quello giusto

La scelta del box doccia è uno dei momenti più importanti nella ristrutturazione o nell’arredamento del bagno. Non si tratta solo di un elemento funzionale, ma di un vero protagonista dell’ambiente che, se scelto con attenzione, può trasformare radicalmente l’estetica e il comfort della stanza da bagno. Eppure, proprio per la molteplicità di opzioni disponibili — forme, materiali, aperture, spessori del vetro, finiture — orientarsi nell’acquisto può risultare complicato.

Abbiamo raccolto le domande più frequenti che gli italiani digitano su Google quando cercano informazioni sui box doccia, e abbiamo chiesto agli esperti di ExagonShop.it — e-commerce specializzato nell’arredo bagno con oltre 40.000 articoli a catalogo e tre showroom in Campania — di rispondere una per una, con consigli pratici e soluzioni concrete.

1. Come scegliere il box doccia giusto per il mio bagno?

La scelta del box doccia dipende da tre fattori fondamentali: lo spazio disponibile, la configurazione del bagno e le proprie abitudini. Prima di tutto, è necessario misurare con precisione lo spazio dedicato alla zona doccia, tenendo conto di eventuali ingombri come termosifoni, finestre o porte. In secondo luogo, bisogna valutare la tipologia di installazione: angolare, a nicchia o in un vano dedicato. Infine, considerare chi utilizzerà la doccia: famiglie con bambini piccoli o persone con mobilità ridotta avranno esigenze diverse rispetto a una coppia giovane.

2. Meglio un box doccia scorrevole, battente o pieghevole?

Non esiste una risposta universale: ogni tipo di apertura ha vantaggi specifici. Il box doccia con porta scorrevole è la soluzione ideale per i bagni di dimensioni contenute, perché le ante scorrono lungo un binario senza occupare spazio all’esterno. La porta battente offre un’apertura più ampia e un design più pulito, ma richiede spazio libero davanti al box per l’apertura dell’anta. La porta pieghevole (o “a soffietto”) rappresenta un buon compromesso: si ripiega su sé stessa, occupa poco spazio e consente un’apertura comunque generosa.

3. Qual è la misura minima per un box doccia confortevole?

La misura minima consigliata per un box doccia confortevole è 80×80 cm per le soluzioni quadrate, oppure 70×90 cm per quelle rettangolari. Al di sotto dei 70×70 cm, lo spazio interno risulta troppo ristretto per muoversi agevolmente durante la doccia. Tuttavia, per un’esperienza davvero confortevole, la dimensione ideale parte da 80×100 cm in su, soprattutto se si opta per una soluzione walk-in o una cabina con seduta.

4. Vetro temperato o acrilico? Quale materiale scegliere per il box doccia?

Il vetro temperato è la scelta consigliata per sicurezza, estetica e durata nel tempo. Sottoposto a un trattamento termico che lo rende fino a cinque volte più resistente del vetro comune, in caso di rottura si frantuma in piccoli frammenti smussati, riducendo il rischio di ferite. Su ExagonShop.it tutti i box doccia in cristallo sono certificati secondo la normativa UNI EN 12150-1 e disponibili con spessore da 4 mm, 6 mm e 8 mm. L’acrilico rappresenta un’alternativa più economica e leggera, adatta a soluzioni temporanee o a budget contenuti. Il PVC, infine, è la soluzione più accessibile, ideale per bagni di servizio o seconde case. La scelta dipende dal budget e dall’importanza che si attribuisce all’estetica: il cristallo temperato regala un effetto di trasparenza e luminosità che nessun altro materiale può eguagliare.

5. Vetro trasparente, satinato o fumé: quale scegliere?

La scelta della finitura del vetro è una questione di privacy e di stile. Il vetro trasparente è il più richiesto: lascia filtrare la luce naturale, dona ampiezza visiva al bagno e si adatta a qualsiasi stile d’arredo. È la soluzione perfetta per bagni privati dove la privacy non è un problema. Il vetro satinato (od opaco) garantisce privacy senza rinunciare alla luminosità: è ideale per bagni condivisi o comunicanti con altre stanze. Il vetro fumé, dalle tonalità grigio-ambra, è il grande protagonista delle tendenze 2026: abbinato a profili neri o color bronzo e oro, crea un effetto “industrial chic” di grande impatto.

6. Cos’è la doccia walk-in e perché è così di tendenza?

La doccia walk-in è una soluzione composta da una o più pareti fisse in cristallo, senza ante o porte, che consente un accesso libero e immediato alla zona doccia. È la protagonista indiscussa del design bagno 2026 perché unisce estetica minimale, accessibilità universale e facilità di pulizia. Eliminando guide, binari e cerniere, il walk-in riduce al minimo i punti in cui si accumula calcare e sporco. Per funzionare al meglio, la zona doccia dovrebbe avere almeno 120×80 cm di spazio e un piatto doccia a filo pavimento.

7. Quanto costa un box doccia di qualità?

Il prezzo di un box doccia varia sensibilmente in base ai materiali, alle dimensioni, al tipo di apertura e al brand. Per orientarsi, è utile distinguere tre fasce: una fascia accessibile, con box doccia in PVC o acrilico a partire da circa 100-200 euro, ideali per bagni di servizio; una fascia media, con box doccia in cristallo temperato da 4-6 mm con profili cromati, tra 250 e 600 euro, che rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo; e una fascia premium, con soluzioni walk-in, design frameless o brand di alta gamma, a partire da 600 euro fino a oltre 1.500 euro.

8. Come si pulisce il box doccia per evitare aloni e calcare?

La manutenzione del box doccia è una delle preoccupazioni più comuni. Il segreto è la regolarità: passare una spatola (o tergivetro) sul vetro dopo ogni utilizzo per rimuovere le gocce d’acqua è il gesto più efficace in assoluto per prevenire la formazione di calcare. Per la pulizia periodica, una soluzione di acqua e aceto bianco (in parti uguali) è sufficiente nella maggior parte dei casi. È importante evitare prodotti abrasivi che possono graffiare il vetro o danneggiare le guarnizioni. Un consiglio in più: scegliere fin dall’inizio un box doccia con trattamento anticalcare integrato. Questo rivestimento invisibile crea una barriera idrorepellente sulla superficie del vetro, riducendo drasticamente l’adesione di calcare e sporco.

9. Box doccia angolare o a nicchia: quale è meglio?

La scelta tra box doccia angolare e a nicchia dipende dalla conformazione del bagno. Il box doccia angolare è la soluzione più diffusa: si posiziona nell’angolo della stanza e richiede due pareti di appoggio, con chiusura frontale tramite ante scorrevoli, battenti o pieghevoli. È disponibile in forma quadrata, rettangolare o semicircolare (curva) per adattarsi a qualsiasi esigenza estetica. Il box doccia a nicchia, invece, si installa in uno spazio delimitato da tre pareti e richiede soltanto una porta frontale. È la soluzione più pulita dal punto di vista estetico e quella che sfrutta meglio gli spazi già esistenti, ad esempio il vano lasciato dalla rimozione di una vasca.

10. Quali sono le tendenze per i box doccia nel 2026?

Il 2026 conferma e rafforza alcune tendenze già emerse negli ultimi anni. Il walk-in frameless resta il protagonista assoluto: pareti fisse in cristallo da 8 mm senza cornice, con profili ridotti al minimo. I profili neri e bronzo continuano la loro ascesa, soprattutto in abbinamento a vetri fumé per un look industrial-chic di grande personalità. Il piatto doccia a filo pavimento diventa lo standard per un effetto di continuità con il pavimento del bagno. Infine, cresce la domanda di soluzioni “wellness”: soffioni a cascata extralarge e colonne dolcia multifunzione che trasformano la doccia in un’esperienza sensoriale.