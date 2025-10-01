Efficienza energetica in casa: accorgimenti pratici per ridurre i consumi di riscaldamento

L’autunno è ufficialmente arrivato e le giornate più fredde sono alle porte; ecco che la preoccupazione delle famiglie torna a essere come trovare un equilibrio tra i costi alle stelle delle bollette e il comfort abitativo. Il riscaldamento domestico è tra le spese più impattanti nel bilancio familiare.

La buona notizia? Migliorare l’efficienza energetica ci aiuta e per farlo non serve andare in una casa di ultimissima generazione, già pochi gesti possono fare la differenza.

Ottimizzare l’impianto di riscaldamento

Il primo passo per risparmiare energia? Fare in modo che l’impianto funzioni al meglio perché solo così consuma meno e distribuisce il calore in modo uniforme in tutta la casa.

Cosa bisognerebbe fare? Sicuramente considerare tutte le piccole componenti come quella dei gruppi di circolazione per impianti di riscaldamento che garantiscono che l’acqua calda prodotta dalla caldaia venga distribuita in modo uniforme e alla giusta temperatura. I gruppi di circolazione Novasfer per impianti di riscaldamento quando sono ben configurati aumentano l’efficienza e riducono gli sprechi.

Serve poi una manutenzione periodica, con un check della pompa di calore e della caldaia stessa. Anche regolare la temperatura impostando valori adeguati e preferire termostati intelligenti fa la differenza.

Migliorare l’isolamento termico

Uno step importante è evitare sprechi di risorse e per muoversi in questa direzione serve un buon isolamento. Una parte consistente dell’energia si disperde verso l’esterno e per questo è importante prestare attenzione ad alcuni aspetti quali sostituire vecchi infissi e serramenti con modelli moderni a doppi e tripli vetri, lavorare su tetto e pareti con soluzioni ad hoc e non sottovalutare i dettagli: un piccolo spiffero può sembrare innocuo, ma sommato nel tempo incide sui consumi. Per questo controllare periodicamente le guarnizioni e le sigillature di finestre e porte è una buona abitudine.

Muoversi verso un approccio più green

Le energie rinnovabili sono un’arma preziosa per ridurre i consumi e, allo stesso tempo, l’impatto ambientale. Installare pannelli solari, usufruendo dei bonus green a disposizione, ci aiuta a ottenere una quantità sufficiente di acqua calda sanitaria e supportare il riscaldamento diminuendo gli usi di energia tradizionale. È fondamentale prevedere un impianto di accumulo abbinato ma è oggettivo che i vantaggi siano tangibili. Altrettanto interessante? L’utilizzo di stufe a biomassa che, con pellet e legno, alimentano un calore naturale e decisamente più accessibile.

Abitudini quotidiane che fanno la differenza

Non è necessario procedere con investimenti eccessivamente costosi, a volte i piccoli gesti fanno la differenza. Arieggiare correttamente gli ambienti, aprendo per pochi minuti le finestre al mattino non provoca dispersioni inutili. Altrettanto consigliato è non coprire i termosifoni con tende e mobili o mensole che ostacolano la diffusione del calore. Gestire al meglio le stanze chiudendo le porte è un plus a cui forse non avete pensato.

Risparmiare energia (e quindi soldi) nella gestione del riscaldamento domestico è un obiettivo alla portata di tutte le famiglie se si applicano i consigli che abbiamo appena fornito. Cominciamo il cambiamento con piccoli gesti quotidiani, valutando un migliore impianto domestico e optando per soluzioni green quando possibile.