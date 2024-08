L’isolamento del sottotetto con cellulosa è una soluzione efficace e sostenibile per migliorare l’efficienza energetica e il comfort abitativo

La cellulosa, il materiale top per isolare il sottotetto

L’isolamento del sottotetto con insufflaggio di cellulosa rappresenta una soluzione utile, conveniente ed efficace per la sicurezza della propria abitazione e per l’obiettivo del risparmio energetico. Questa tecnica e questo materiale mantengono la temperatura interna dell’ambiente costante, senza dispersioni di calore e di energia e riduce i rumori molesti.

Si tratta di un intervento rapido, poco costoso e non invasivo, che avviene mediante l’uso di una fibra vegetale dalle ottime proprietà isolanti. Questa operazione permette di beneficiare di incentivi fiscali, rendendo l’investimento vantaggioso sia nell’immediato che nel medio e lungo termine. Affidandosi a professionisti del settore come isolflake.it è possibile avere tutte le informazioni e un progetto di intervento ad hoc per la riqualificazione energetica del proprio immobile.

Perché la cellulosa è meglio di altri materiali nell’isolamento termico?

I vantaggi della scelta della cellulosa sono diversi:

è sostenibile , dato che proviene dalla carta riciclata. Materiali come la lana di roccia, schiuma spray e fibre di vetro richiedono processi più lunghi e invasivi;

è più efficace nell’isolamento acustico data la sua naturale densità, con un potere fonoassorbente che evita all’interno di sentire qualunque rumore;

è sicura in caso di incendio perché si tratta di un materiale naturalmente ignifugo. Questa proprietà la accomuna ad altri materiali, come la lana di roccia, mentre la fibra di vetro è meno performante in questo senso;

è in grado di assorbire l’umidità senza perdere il proprio potere isolante , cosa che non vale per tutti i materiali. La schiuma spray, ad esempio, può immagazzinare umidità e provocare problemi di muffe;

grazie alla grande efficienza termica isola l’ambiente esterno mantenendo costante la temperatura, con un notevole risparmio energetico.

Come avviene l’isolamento con cellulosa

Il processo è piuttosto semplice e veloce, e si articola in queste fasi:

si ispeziona il sottotetto per controllare che ogni fessura o buco sia isolato e che la pulizia sia accurata;

si prepara la macchina soffiatrice per l’insufflaggio . L’apparecchio sminuzza la cellulosa e la rende sotto forma di fiocchi;

si utilizza un tubo flessibile per inserire la cellulosa nei punti strategici , individuati nella fase dell’ispezione. In seguito avviene un’operazione di livellamento del materiale, per renderlo uniforme;

viene effettuata una verifica del lavoro , controllando che tutto sia corretto;

si esegue una pulizia finale.

Durata dell’isolamento con cellulosa

L’isolamento del sottotetto con cellulosa può durare fino a 20-30 anni, grazie al materiale che è naturalmente resistente all’umidità, al fuoco, ai parassiti. Questo non esclude la necessità di una periodica manutenzione, in caso di danni al tetto o per controllare che non ci siano segni di usura.

In caso di infiltrazioni d’acqua è necessario fare un controllo dello stato dell’isolamento e intervenire tempestivamente. Una manutenzione e un monitoraggio regolari aiutano a prevenire danni e assicurano una certa durabilità dell’intervento.

L’isolamento del sottotetto con cellulosa è una soluzione efficace e sostenibile per migliorare l’efficienza energetica e il comfort abitativo. Grazie alle sue proprietà naturali, spicca per una lunga durata, richiedendo solo una manutenzione periodica per assicurarsi che le sue proprietà isolanti rimangano efficienti nel tempo.

