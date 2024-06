Nuova guida ABI sul fondo di solidarietà per i mutui prima casa

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha rilasciato una nuova guida sul fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa. Questo strumento fornisce supporto ai cittadini che si trovano in particolari condizioni di difficoltà economica permettendo di sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha rilasciato una nuova guida sul fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa, noto come Fondo Gasparrini. Questo strumento fornisce supporto ai cittadini che si trovano in particolari condizioni di difficoltà economica permettendo di sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi. La guida offre informazioni dettagliate sul funzionamento del fondo, le caratteristiche principali e le procedure necessarie per accedere a questa misura di sostegno.

Come funziona il Fondo Gasparrini?

Il Fondo Gasparrini è una misura congiunta tra istituzioni pubbliche e banche italiane, che si rivolge a chi ha sottoscritto un mutuo per l’acquisto della prima casa (non di lusso). In caso di difficoltà, ad esempio perdita del lavoro, morte, infortunio, sospensione e riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni, il mutuatario può richiedere la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Il piano di ammortamento del mutuo verrà allungato per un periodo pari alla durata della sospensione.

La procedura per la richiesta di sospensione. Bisogna innanzitutto che il mutuatario acceda al fondo al fine di seguire i seguenti passaggi: la compilazione di un modulo disponibile su Consap Spa ( https://www.consap.it/ ) corredato dalla documentazione che attesti effettivamente le condizioni di difficoltà; infine, la domanda compilata deve essere presentata alla banca che ha erogato il mutuo. È importante sapere che tutte le banche aderiscono a questa misura, garantendo così un’ampia copertura sul territorio nazionale.

L’intero progetto rientra nell’iniziativa “Trasparenza Semplice” promossa dall’ABI insieme alle banche e alle Associazioni di consumatori. Questo progetto si pone il fine ultimo di realizzare e diffondere strumenti informativi e soprattutto educativi su temi bancari e finanziari, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni da parte dei consumatori.

Collaborazione tra banche e Associazioni di consumatori

Le associazioni di consumatori che hanno collaborato alla guida (disponibile anche in versione digitale sul sito dell’ABI) coinvolge ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, e UNC.

Tale sinergia assicura che la guida sia ben diffusa e accessibile, promuovendo una maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dal fondo garantendo ai cittadini una maggiore trasparenza e fruizione delle misure di sostegno disponibili.

