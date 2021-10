“Perché non sia una casa di carta”, il 25 ottobre l’evento di Notariato e AACC

Notariato e Associazioni dei Consumatori, in collaborazione con TEDxAscoliPiceno, TEDxNapoli, TEDxPescara e TEDxTorino, organizzano “Perché non sia una casa di carta”: un evento per i cittadini, dedicato alla consulenza sul mondo casa

Il Notariato e le Associazioni dei consumatori lanciano l’evento nazionale “Perché non sia una casa di carta”. Un intero pomeriggio di festa e consulenza sul mondo casa rivolto ai cittadini, per festeggiare i 15 anni di collaborazione tra Consiglio Nazionale del Notariato e 14 Associazioni dei Consumatori, che si terrà in diretta streaming il prossimo 25 ottobre 2021 dal teatro Ghione, in occasione della Giornata Europea della giustizia civile.

Notariato e AACC presentano le guide dedicate al mondo della casa

L’evento è in collaborazione con TEDxAscoliPiceno, TEDxNapoli, TEDxPescara e TEDxTorino, che sul tema casa hanno prodotto 5 Talk Studio, 4 dei quali già disponibili sul canale youtube, che richiamano le tematiche trattate nella collana “Guide per il cittadino”, realizzate dal Notariato e dalle Associazioni dei consumatori.

Il quinto talk, inedito, interpretato dallo scrittore Maurizio De Giovanni, sarà proiettato in diretta il 25 ottobre in apertura dei lavori.

A partire dalle 16:00 del 25 ottobre notai e rappresentanti delle Associazioni dei consumatori presenteranno la nuova edizione delle sei guide dedicate al mondo casa (mutuo informato, acquisto certificato, acquisto in costruzione, prezzo – valore, preliminare, acquisto all’asta) e i cittadini che parteciperanno in diretta streaming all’evento avranno la possibilità di porre le proprie domande ai professionisti presenti in teatro.

La Giornata Europea della giustizia civile

L’evento avrà luogo, come detto, in occasione della “Giornata europea della giustizia civile”, che si celebra il 25 ottobre, come ogni anno dal 2003 – quando fu istituita su iniziativa della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa. Tale Giornata rappresenta un momento d’informazione, riflessione e confronto, con l’obiettivo di rendere la “giustizia civile” alla portata dei cittadini europei.

Il Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE – il notariato è presente in ben 22 Paesi), ha deciso di cogliere l’occasione per lanciare un forte messaggio a livello europeo, organizzando iniziative di formazione e informazione per tutti i cittadini dell’Ue.

La collaborazione tra Notariato e Associazioni dei consumatori

Il CNN, dal 2005 con la sigla del protocollo d’intesa e operativamente dal 2006 con la costituzione del tavolo di lavoro, è al fianco delle Associazioni dei consumatori.

Ad oggi collabora attivamente con quattordici Associazioni e sono diverse le iniziative intraprese congiuntamente. In particolare, nel corso degli anni sono state redatte e diffuse le Guide per il cittadino, che con un linguaggio semplice analizzano questioni di interesse per la collettività su campi di competenza notarile, così come sono stati organizzati centinaia di eventi sul territorio di incontro e consulenza.

Recentemente sono state aggiornate le sei guide relative al mondo casa e prodotte una serie di infografiche e videografiche, che saranno ulteriori strumenti a disposizione dei cittadini nel nuovo sito internet del notariato in fase di costruzione.