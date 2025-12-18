Riforma del condominio, Consumatori: penalizza i cittadini in regola con i pagamenti

Fa discutere la proposta di riforma del condominio. I contenuti che le associazioni dei consumatori trovano discutibili sono diversi, ma certamente quello che più salta agli occhi sono le previsioni in caso di morosità. In caso di mancato pagamento, infatti, le nuove norme prevedono che i fornitori non dovranno più rivolgersi esclusivamente ai condòmini morosi certificati, ma potranno agire direttamente sul conto corrente condominiale e, se necessario, anche nei confronti dei condòmini in regola con i versamenti.

“Inaccettabile punire chi rispetta le regole”

Adiconsum esprime preoccupazione per la proposta di legge di riforma del condominio (AC 2692), presentata alla Camera dei Deputati che introduce novità per milioni di famiglie italiane proprietarie di casa. In particolare, almeno nella sua formulazione attuale, per la possibilità che i condomini in regola con i pagamenti debbano provvedere a coprire anche le spese dei condomini morosi.

“È inaccettabile punire chi rispetta le regole per coprire l’inadempienza altrui – dichiara Carlo De Masi, presidente di Adiconsum nazionale – Questo meccanismo espone i cittadini onesti a rischi economici ingiusti e favorisce indirettamente i morosi, allungando anche i tempi per i decreti ingiuntivi. In merito alla nomina di un revisore contabile certificato riteniamo che il limite dei 20 condomini debba essere innalzato ad almeno 50. Certo è che l’introduzione della nuova figura, comporterebbe un ulteriore esborso per le famiglie, in aggiunta alle già esose spese condominiali”.

“Riguardo alla possibilità di assegnare all’amministratore il potere di bypassare l’Assemblea per la realizzazione delle opere in materia di sicurezza degli impianti – continua ancora De Masi – questa dovrebbe essere almeno suffragata dalla stesura di una relazione da parte di un consulente tecnico terzo. Accogliamo con favore la proposta sulla detraibilità delle spese condominiali”. L’associazione invita il Parlamento a modificare alcune disposizioni a scapito dei cittadini e chiede l’apertura di un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori e quelle di rappresentanza.

“Logica dei condoni”

Federconsumatori parla di una riforma dannosa che penalizza chi paga, a vantaggio dei morosi e con pesanti ricadute sui cittadini in regola con i pagamenti.

“La modifica più grave e incomprensibile, a nostro avviso, riguarda le nuove modalità di recupero delle morosità di uno o più condòmini: con la riforma le conseguenze economiche potrebbero ricadere sull’intero condominio, dapprima sulle somme disponibili sul conto corrente condominiale e, in caso di insufficienza di tali fondi, sui condomini in regola con i pagamenti”, spiega Federconsumatori. “L’assetto normativo attuale prevede che i creditori del condominio possono agire prima contro i morosi e ottenere il recupero diretto dal debitore. In caso di inefficacia, e solo in via sussidiaria, possono rivalersi anche sui condomini in regola, ma pro quota e dopo aver tentato di rivalersi sui morosi. Oltre ai dubbi di natura etica e legale su questa ipotesi, la troviamo potenzialmente dannosa e inefficace, in quanto penalizza chi rispetta le regole e incentiva i morosi a non saldare i propri debiti”.

Per Federconsumatori si tratta di “una logica che assomiglia molto a quella dei condoni, che non abbiamo mai condiviso e che contrasteremo in ogni sede. Per questo facciamo appello al Parlamento affinché questa assurda norma sia stralciata e invece si concentri sulla tutela dei condòmini, spesso vittime di truffe e raggiri da parte degli amministratori condominiali, come testimoniamo le centinaia di vertenze che i nostri sportelli hanno seguito nell’ultimo anno”.