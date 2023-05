Spazi esterni e design: arredare giardini e terrazze con stile

Che si tratti di un ampio giardino o di un piccolo terrazzo trovare il modo di arredare lo spazio esterno della casa è sempre importante. Perché arredi di qualità e studiati fin nei minimi particolari consentono di valorizzare qualsiasi spazio, per poterne godere al meglio in qualsiasi situazione. Le soluzioni oggi disponibili sono varie, tra mobilio, giochi d’acqua e gazebo, la scelta dipende sia dalle dimensioni della superficie che si ha a disposizione, sia dal tipo di utilizzo che se ne intende fare.

Il consiglio degli esperti

Arredare gli spazi esterni di un’abitazione non è facile quanto può sembrare. Le motivazioni di ciò sono varie, a partire dal fatto che non tutti conoscono le soluzioni oggi disponibili in commercio, o le possibilità offerte da uno spazio di specifiche dimensioni. In molti casi rivolgersi a degli esperti in progettazione di spazi esterni , come quelli della società Esterni ADp, può essere la soluzione migliore, sia per chi ha bisogno di una semplice consulenza, sia per coloro che invece desiderano ottenere un giardino o un terrazzo “chiavi in mano”, comprensivo quindi anche della realizzazione delle varie proposte.

Chiaramente perché lo spazio esterno risulti perfetto è importante che l’esperto prepari una soluzione su misura di ogni singolo elemento, che si adatti alle proprie esigenze e all’uso che si intende fare di quegli spazi. L’arredo del giardino e del terrazzo comprende l’utilizzo di mobili appositamente progettati, ma anche di strutture ombreggianti, alberi, piante e tappeti erbosi. In alcuni casi la progettazione del giardino coinvolge solo la natura, comprende quindi esclusivamente la sistemazione di alberi, piante e arbusti in un modo più piacevole e scenografico.

Come usare lo spazio esterno

Capire come una persona intende sfruttare lo spazio esterno della propria abitazione è il primo passo del consulente. Ognuno infatti ha delle abitudini e delle predilezioni, le differenze tra chi ama invitare amici a cena per preparare un barbecue all’aperto e chi invece preferisce semplicemente avere tanti fiori profumati in giardino, o chi desidera trascorrere le serate in tranquillità possono essere molte e ampiamente divergenti.

Non esiste infatti una singola modalità di utilizzo che possa essere indicata come la migliore o la prevalente. Per questo quando si decide di riorganizzare gli spazi esterni è essenziale ragionare su come si intende utilizzarli. Anche lo stile della casa, o dell’ambiente in cui è inserita, detta alcune caratteristiche necessarie negli spazi esterni, che dovranno essere un complemento che vive in armonia con l’edificio e non una giustapposizione di spazi non correlati tra di loro.

Cosa installare in giardino

Nella scelta degli arredi, delle piante e delle installazioni da posizionare in giardino è importante, come detto, sapere che cosa si farà in questo spazio, ma è fondamentale anche sapere cosa offre il mercato. Il tentativo è quello di rendere più vivibile il terrazzo o il giardino, perché risultino piacevoli alla vista e soprattutto funzionali. In vari casi sarà necessario rielaborare la sistemazione solo di parte del giardino, mentre in altri i lavori coinvolgeranno tutto lo spazio disponibile. Per fare in modo che il giardino o il terrazzo siano più vivibili è spesso importante introdurvi anche installazioni importanti, come ad esempio una piscina, un idromassaggio o anche una semplice pergola ombreggiante.

In commercio oggi sono disponibili tantissimi diversi allestimenti da giardino, compreso del mobilio appositamente progettato e prodotto per essere lasciato all’aperto per diversi anni, senza subire i danni correlati agli eventi climatici.

In conclusione, arredare gli spazi esterni, che sia un giardino ampio o un terrazzo piccolo, richiede attenzione e cura nei dettagli. La scelta di mobili di qualità e soluzioni studiate permette di valorizzare ogni spazio, consentendo di goderne appieno in ogni occasione.

