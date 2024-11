Trattamento acqua domestica: quali opzioni

I sistemi per il trattamento dell’acqua sono strumenti pratici e utili per migliorare la qualità dell’acqua che sgorga dai rubinetti di casa, adattandola meglio ai vari usi quotidiani

I sistemi per il trattamento dell’acqua sono strumenti pratici e utili per migliorare la qualità dell’acqua che sgorga dai rubinetti di casa, adattandola meglio ai vari usi quotidiani.

Utilizzando tecnologie avanzate, questi dispositivi riducono la presenza di elementi indesiderati e ottimizzano l’acqua per renderla più sicura, più gradevole e maggiormente adatta alle esigenze domestiche.

Tra le opzioni più utilizzate per il trattamento dell’acqua di casa ci sono gli addolcitori e i depuratori, come quelli di Ecowater Italia , che rispondono a bisogni specifici e offrono una serie di benefici.

Addolcitore

L’addolcitore è un dispositivo che si installa a monte dell’impianto idraulico, per ridurre la durezza dell’acqua in ingresso. Il suo compito è quello di diminuire la presenza di calcare, che può, a lungo andare, finire per rovinare le tubature e numerosi elettrodomestici in casa, come caldaie, lavatrici, bollitori, macchine del caffè e altri dispositivi che entrano in contatto con l’acqua.

Grazie all’addolcitore, infatti, questi apparecchi possono funzionare in modo più efficiente, riducendo i consumi energetici e allungando la propria vita utile, poiché la formazione di depositi di calcare nelle tubature, negli apparecchi e sulle superfici viene drasticamente ridotta e viene facilitato il passaggio dell’acqua.

L’acqua addolcita permette anche di avere capelli morbidi, pelle idratata e biancheria soffice anche senza ammorbidente, grazie alla maggiore efficacia dei detergenti, il cui impiego può essere ridotto con un conseguente risparmio economico. Grazie all’acqua addolcita, infatti, è possibile limitare l’utilizzo di prodotti come shampoo, saponi per il bucato ecc., il che consente di ridurre anche l’impatto ambientale.

Depuratore

Altra soluzione per il trattamento dell’acqua domestica è il depuratore. Si tratta, in poche parole, di un particolare sistema che consente di rimuovere le impurità contaminanti, nonché i microorganismi, dall’acqua rendendola più sicura e piacevole da bere.

Il meccanismo di funzionamento di questi sistemi può variare a seconda della tipologia di depuratore acquistato. Tali dispositivi, infatti, utilizzano vari metodi di filtrazione e di purificazione dell’acqua al fine di eliminare sostanze nocive come piombo, cloro, batteri e virus, migliorando le proprietà dell’acqua.

I sistemi di depurazione maggiormente diffusi sono quelli a osmosi inversa facilmente installabili sotto al lavandino della cucina in modo da ottenere acqua filtrata da bere, per poter cucinare, per lavare verdure, frutta e tanto altro ancora.

Nonostante l’acqua domestica in Italia sia di ottima qualità, in quanto controllata periodicamente dagli enti competenti, può tornare molto utile installare un depuratore a osmosi inversa. In sintesi, i benefici che derivano dall’avere un sistema di questo tipo sono svariati, ovvero:

migliora il sapore dell’acqua potabile in quanto elimina il cloro e altre sostanze indesiderate;

Non utilizza sostanze chimiche durante il processo di filtrazione;

È una soluzione eco friendly che consente di ridurre il consumo di plastica.

Infine, altro aspetto da non sottovalutare è che si tratta, nella maggior parte dei casi, di strumenti facilmente installabili.

Il depuratore domestico ad osmosi inversa, come anticipato, va installato direttamente sotto al rubinetto di casa senza dover fare lavori importanti o particolarmente costosi.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!