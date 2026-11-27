Un condono edilizio nella prossima manovra? In Commissione Bilancio alla Camera proseguono i lavori sul testo della Manovra per il 2027 e nel dibattito è entrata la discussione su un possibile nuovo condono edilizio. Legambiente a stretto giro commenta: “No a condoni mascherati con il silenzio assenso: servono risorse ai Comuni per smaltire il fardello di oltre 4 milioni di domande di sanatoria edilizia inevasa”.

Le cronache raccontano che nella legge di Bilancio 2027 potrebbe entrare un maxi condono edilizio. “Nella maggioranza ci sarebbe un’intesa politica per un emendamento comune, ma il testo non è ancora stato scritto”, scrive QuiFinanza.

Fra le proposte di cui si discute, si punta a introdurre il meccanismo del silenzio assenso, a estendere a tutta Italia la riapertura del condono del 2003 prevista per la Campania e a una sanatoria nazionale per piccole irregolarità edilizie, verande, balconi e cambi di destinazione d’uso, porticati e tettorie (SkyTG24). Ai Comuni verrebbero dati 180 giorni, fino a giugno 2027, per esaminare le vecchie domande di condono; passato questo periodo potrebbe scattare il silenzio assenso per le pratiche già presentate. Se ne parla ma appunto, un testo ancora non c’è.

La possibile misura trova ssubito la contrarietà di Legambiente, che sottolinea fra l’altro come dall’ultimo condono edilizio siano arrivate risorse molto inferiori alle aspettative.

“L’abusivismo si combatte abbattendo gli immobili abusivi”

“Il Governo Meloni continua a insistere sul condono edilizio, e lo fa andando avanti per la sua strada, proponendo ora il silenzio assenso, e dimenticando che l’abusivismo si combatte abbattendo gli immobili abusivi, non condonandoli – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – Occorre dire basta ai condoni mascherati con il silenzio assenso. Servono subito risorse ai Comuni per smaltire il fardello delle domande di sanatoria edilizia inevase”.

La proposta dell’associazione, raccolta nell’emendamento alla legge di Bilancio 2027 (fatto proprio da Pd, Avs e M5S), è quella di istituire nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture un Fondo per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro l’anno per gli anni 2027, 2028 e 2029 da destinare ai Comuni.

“La creazione di questo fondo – prosegue Ciafani – consentirebbe di affrontare le situazioni di maggiore criticità, accelerando l’esame delle pratiche inevase sia attraverso il potenziamento del personale dedicato sia promuovendo il ricorso a sistemi e procedure d’informatizzazione”.

Tre condoni, incassi inferiori alle aspettative

Legambiente ricorda che dal 1985 a oggi l’Italia ha varato tre grandi condoni edilizi: il primo con la legge n. 47/1985, il secondo con la legge n. 724/1994 e il terzo con il decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.

Secondo il rapporto del Centro Studi Sogeea (2019), a fronte di circa 15 milioni di domande presentate per le tre sanatorie, 4.263.897 risultavano ancora inevase, oltre un quarto del totale. Quasi 3 milioni riguardavano il primo condono, 810.367 quello del 1994 e 610.592 quello del 2003.

Alle oltre 4 milioni di pratiche inevase corrisponderebbero oltre 19 miliardi di euro di introiti potenziali non riscossi. Riguardo invece gli effettivi incassi, secondo una ricostruzione dell’Ufficio Studi CGIA del settembre 2023, i Comuni hanno incassato complessivamente poco più di 15 miliardi di euro dai tre condoni, a valori non rivalutati: 3,1 miliardi per il primo, 5,2 miliardi per il secondo e poco più di 7 miliardi per il terzo. Rispetto alle previsioni iniziali, dice Legambiente, gli incassi si sono fermati rispettivamente al 58%, 71% e 34,5%.

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