Sono stati pubblicati i dati delle donazioni del 5 per mille. Ecco come è andata alle associazioni dei consumatori

Tra gli Enti del Terzo settore che hanno la possibilità di essere finanziati attraverso la scelta di destinare il 5 x 1000, ci sono anche le Associazioni dei consumatori, sia quelle che sono riconosciute ai sensi della legge 281 del 1998 e sono iscritte nel Consiglio nazionale consumatori e utenti presso il Ministero delle Imprese e Made in Italy, sia quelle riconosciute a livello regionale.

HC ha spulciato gli elenchi anche quest’anno e ha rilevato questi dati.

ADOC € 806.932

UDICON € 514.423

FEDERCONSUMATORI € 409.054

ADICONSUM: € 376.071

LEGA CONSUMATORI: € 95.016

ASSOUTENTI: € 90.959

CITTADINANZATTIVA: € 40.300

CTCU: € 35.263

MOVIMENTO CONSUMATORI: € 21.097

CODICI: € 27.321

Le restanti Associazioni hanno raccolto meno di € 10.000 ciascuna.

Casi particolari sono le Associazioni che fanno parte di Federazioni iscritte sempre nel CNCU ma che hanno bilanci distinti: Nella Federazione IConsumatori AECI Avezzano raccoglie € 31.540, Konsumer € 10.490, nella Federazione ACP-AIACE-SDC l’associazione AIACE raccoglie € 47.564.

A livello regionale, spicca il dato relativo ad A.I.Con. presente in Lombardia che raccoglie € 368.918.