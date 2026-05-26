martedì 26 Maggio 2026

Nominata la nuova Presidenza di Adiconsum Nazionale

Adiconsum, Giovanni De Cristofaro è il nuovo presidente nazionale

Il professor Giovanni De Cristofaro è il nuovo presidente nazionale di Adiconsum. L’annuncio ufficiale ieri, insieme al nuovo ufficio di presidenza

26 Maggio 2026 Redazione

Il professor Giovanni De Cristofaro è il nuovo presidente nazionale di Adiconsum. Nel nuovo ufficio di presidenza sono stati eletti anche Paolo Acciai ed Ewa Blasik. Come anticipato da Help Consumatori ad aprile, si rinnovano i vertici di Adiconsum, che ieri attraverso il Consiglio nazionale ha annunciato la nomina del nuovo presidente nazionale e dell’ufficio di presidenza.

 

 

Nominata la nuova presidenza Adiconsum

“Il professore Giovanni De Cristofaro guiderà l’associazione nella tutela dei diritti dei cittadini in un contesto economico e tecnologico in rapida evoluzione – scrive Adiconsum su X – A completamento della nuova squadra di vertice, sono stati nominati i nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza  Ewa Blasik e Paolo Acciai. Adiconsum ringrazia il Presidente uscente Carlo De Masi, e la precedente Segreteria Pierpaola Pietrantozzi e Andrea Di Palma, per l’impegno profuso negli anni e augura alla nuova squadra un proficuo lavoro al servizio dei consumatori italiani”.

«Auguri di buon lavoro a Giovanni De Cristofaro, nella certezza che saprà guidare Adiconsum con equilibrio, competenza e spirito di servizio, insieme ai nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza – ha detto ieri la Segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, concludendo i lavori del Consiglio Nazionale – Un grazie a Carlo De Masi, capace, in questi anni complessi, di mantenere salda l’unità dell’associazione, rafforzandone il radicamento territoriale e consolidandone autorevolezza e capacità progettuale».

Il nuovo presidente

Chi è il nuovo presidente di Adiconsum? L’associazione ripercorre la carriera universitaria di Giovanni De Cristofaro, profondo conoscitore del diritto dei consumatori ed esperto del Codice del Consumo.

È Professore Ordinario di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara.

Nato a Brescia il 7 settembre 1971, si è laureato con 110 e lode nel 1995 discutendo una tesi sulle condizioni generali di contratto alla luce della direttiva europea 93/13/CEE. Carriera accademica di alto livello: ricercatore (1999), professore associato (2001), straordinario (2006) e ordinario dal 2009. È stato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara (2012-2018), coordinatore del Dottorato in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali e componente di comitati scientifici di prestigiose riviste. De Cristofaro è autore di numerose monografie, commentari e saggi sul diritto dei consumatori, le pratiche commerciali scorrette, i contratti e l’armonizzazione europea. Esperto di diritto privato europeo, è uno dei massimi studiosi italiani del Codice del Consumo.

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