mercoledì 22 Aprile 2026

Adiconsum, il prof. Giovanni De Cristofaro designato come nuovo presidente

Designato il nuovo presidente di Adiconsum. Il nome scelto è quello del professor Giovanni De Cristofaro, ordinario di Diritto civile all’Università di Ferrara ed esperto di consumerismo

22 Aprile 2026 Redazione

È stato designato il prossimo presidente di Adiconsum: il nome è quello del professor Giovanni De Cristofaro, ordinario di Diritto civile all’Università di Ferrara ed esperto di consumerismo.

Nel corso del congresso Cisl a Roma, è stato infatti designato il professor De Cristofaro come futuro presidente di Adiconsum, nomina che dovrà essere formalizzata dal Consiglio nazionale. I nomi dei segretari nazionali designati sono quelli Ewa Blasik e Paolo Acciai.

Esperto di Ue e diritto europeo dei consumatori

Giovanni De Cristofaro è professore ordinario di Diritto civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.

Dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2018 è stato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. Durante la sua Direzione, il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara si è classificato ai vertici della graduatoria VQR 2011-2014, risultando il migliore (per media dei voti conseguiti dai prodotti della ricerca) fra i Dipartimenti di Giurisprudenza di Università pubbliche ed è stato inserito (al quarto posto complessivo) nella lista dei “Dipartimenti di eccellenza” dell’area 12 – Scienze Giuridiche, pubblicata dal MIUR nel gennaio 2018.

Dal 2012 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali“, istituito presso l’Università di Ferrara.

Dal 1° febbraio 2018 è il Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali”, istituito presso l’Università di Ferrara. È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto privato europeo e diritto europeo dei consumatori.

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