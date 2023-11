CNCU-Regioni, appuntamento l’8 e il 9 novembre a Genova

“L’Italia che cambia: tutelare di più e meglio consumatori e utenti”. Questo il tema della XXI sessione programmatica CNCU-Regioni che si svolgerà l’8 e 9 novembre a Genova. Si tratta del tradizionale appuntamento che vede riunirsi il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, rappresentanti delle regioni e delle associazioni dei consumatori sui temi principali che riguardano difesa dei consumatori, diritti degli utenti e confronto con le istituzioni e con le Authority.

CNCU-Regioni, tutela dei consumatori e comunità energetiche

Mercoledì 8 novembre, dopo i saluti istituzionali (presenti fra gli altri il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso) ci sarà la sessione dedicata a “La tutela dei consumatori dal Codice del consumo alla Costituzione. I Protagonisti incontrano gli studenti delle Superiori e delle Università” con la partecipazione, fra gli altri, di Alberto Gusmeroli Presidente Commissione Attività Produttive Camera Dei Deputati e di Giovanni Calabrò Capo di Gabinetto Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Per i consumatori interverranno Martina Donini Presidente UDICON e Giovanni Ferrari Presidente Casa del Consumatore.

Nel pomeriggio, l’evento sarà dedicato a “La sostenibilità consumerista e le Comunità Energetiche Rinnovabili”. Si inizia con la presentazione “Emozioni per un consumo energetico sostenibile: “Un’indagine psicofisiologica” di Nicolao Bonini Direttore Laboratorio di Neuroscienze del Consumatore Università degli Studi di Trento, seguito dall’intervento La proposta del CNCU, di Ovidio Marzaioli Vice Segretario Generale Movimento Consumatori.

Interverranno il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e Rosita Carnevalini, Direttore della Direzione Consumatori e Utenti – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Per i consumatori sono in agenda gli interventi di Tiziana Toto Responsabile Politiche dei Consumatori Cittadinanzattiva e Carlo De Masi Presidente Adiconsum.

CNCU-Regioni, i consumatori e l’inflazione

Giovedì 9 novembre si parlerà de “I consumatori italiani e l’inflazione”. Si partirà con la presentazione “Scenario socio-economico e analisi del comportamento di consumo in risposta all’inflazione” di Nando Pagnoncelli Presidente IPSOS.

A seguire, ci saranno fra gli altri gli interventi di Massimo Greco Direttore Generale Unità di Missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di Carlo Alberto Buttarelli Presidente Federdistribuzione. Per i Consumatori interverranno i componenti CNCU della Commissione di allerta rapida: Anna Rea, Presidente Adoc; Furio Truzzi, Presidente Assoutenti; Michele Carrus Presidente Federconsumatori.

La due giorni si chiuderà con il documento programmatico che tradizionalmente segna la conclusione dei lavori.

