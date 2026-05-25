Confconsumatori, due giornate per celebrare i suoi primi 50 anni

Confconsumatori celebra 50 anni dalla sua fondazione. E lo fa con due giornate piene di interventi, relazioni e approfondimenti sulla tutela dei consumatori

Confconsumatori celebra i suoi primi cinquant’anni. E lo fa con due eventi che si svolgeranno a Parma e vedranno la presenza dei rappresentanti dell’associazione insieme a istituzioni e aziende, riuniti intorno a un tavolo per portare relazioni e testimonianze su questi anni di tutela dei consumatori e riflettere su temi di attualità quali contratti assicurativi, credito al consumo, truffe digitali. La due giorni si svolgerà a Parma il 28 e 29 maggio 2026 presso Starhotels Du Parc, in occasione delle celebrazioni per il Cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’Associazione.

Confconsumatori 1976-2026

Si parte dunque giovedì 28 maggio alle 16.00 con la tavola rotonda “Contratti assicurativi e credito al consumo – Le nuove sfide della tutela del consumatore tra arbitro assicurativo e finanziario“. Interverranno fra gli altri Antonio Pinto, responsabile settore prodotti finanziari e assicurativi di Confconsumatori, insieme al presidente Confconsumatori Carmelo Calì e a responsabili Sna (Sindacato nazionale agenti di assicurazione). Questo evento è inoltre organizzato nell’ambito del progetto Pronti a contare, il nuovo programma nazionale, finanziato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dedicato alla diffusione di una cultura responsabile nell’utilizzo del credito al consumo, lanciato a dicembre dello scorso anno.

Gli eventi proeguiranno poi venerdì 29 maggio. La mattinata sarà dedicata ai “Cinquant’anni dalla fondazione di Confconsumatori APS, 1976-2026: relazioni e testimonianze”. Vedrà la partecipazione di Giovanni Calabrò, vicesegretario generale Antitrust, Gianfrancesco Romeo, Direttore generale Ministero delle imprese e del Made in Italy, Cristina Mora, professore ordinario Dipartimento Scienze degli alimenti e del farmaco dell’Università di Parma, e della presidente onoraria di Confconsumatori Mara Colla.

Il pomeriggio si svolgerà invece la tavola rotonda “Truffe digitali: la nuova frontiera della tutela dei consumatori“. Interverranno rappresentanti di Intesa Sanpaolo. Autostrade per l’Italia, Polizia di Stato e ABF Roma.