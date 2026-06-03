giovedì 4 Giugno 2026

Confconsumatori e i suoi primi 50 anni

Confconsumatori e i suoi 50 anni: dalla memoria al futuro

Si sono conclusi a Parma, nei giorni scorsi, gli eventi organizzati per celebrare i primi 50 anni di Confconsumatori. Presentato anche il nuovo logo

3 Giugno 2026 Redazione

Due giorni per ricordare i primi cinquant’anni di Confconsumatori. Un anniversario che permette all’associazione di guardare avanti, verso le nuove sfide nella tutela dei consumatori.

“Le celebrazioni del 50° anniversario hanno rappresentato non solo un momento di memoria, ma soprattutto un’occasione per rilanciare l’impegno di Confconsumatori verso i prossimi anni: più tutela, più informazione, più vicinanza ai cittadini”, spiega l’associazione a conclusione degli eventi.

Due giorni per ricordare i 50 anni

Incontri e testimonianze si sono svolti a Parma il 28 e 29 maggio, dedicati appunti ai cinquant’anni dalla fondazione di Confconsumatori APS, “anniversario che rappresenta non solo un traguardo storico, ma un patrimonio di impegno civile, ascolto e tutela costruito insieme ai cittadini dal 1976 a oggi”.

La prima giornata si è aperta con la tavola rotonda dedicata a “Contratti assicurativi e credito al consumo: le nuove sfide della tutela del consumatore tra Arbitro Assicurativo e Finanziario”. L’incontro, organizzato nell’ambito del progetto Pronti a Contare finanziato dal Mimit, con la collaborazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), ha permesso di valorizzare il confronto tra professionisti, accademici e rappresentanti del settore assicurativo, approfondendo le criticità esistenti ed individuando le modalità per una piena trasparenza e protezione dei consumatori.

Nuovo logo e sguardo al futuro

Nella giornata del 29 maggio, un momento particolarmente significativo è stato l’annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane. Nella mattina è stato inoltre presentato il nuovo logo della Confconsumatori, che aggiorna quello esistente, pensato per rappresentare la storia e l’evoluzione dell’associazione in continuità con i valori fondativi.

“Abbiamo da subito pensato a questi cinquant’anni non come una rievocazione nostalgica del passato ma ad un’occasione per riflettere sull’impegno di tutti questi anni e comprendere quale dovrà essere in futuro il nostro ruolo ed il nostro impegno nella società italiana – ha detto il presidente Confconsumatori Carmelo Calì – Come sempre il dialogo sarà la nostra priorità, ma ciò non significherà per nulla rinuncia alla nostra identità e al nostro ruolo. Anzi proprio la riaffermazione della nostra identità ci renderà sempre più capaci di dialogare con tutti costruendo condizioni migliori per i consumatori e tutelando i loro interessi collettivi”.

La sessione istituzionale ha visto gli interventi di Giovanni Calabrò (Vicesegretario Generale Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), Gianfrancesco Romeo (Direttore Generale “Consumatori e Mercato” MIMIT), Cristina Mora (Ordinaria di Scienza degli Alimenti e del Farmaco Università di Parma) e la testimonianza di Mara Colla (Presidente onorario Confconsumatori APS). Tutti gli interventi hanno messo in evidenza, secondo le rispettive competenze, quali sono oggi le nuove sfide a cui è chiamata oggi un’associazione di consumatori e quindi anche Confconsumatori, sulla base delle trasformazioni del mercato e delle nuove esigenze dei cittadini. La due giorni di eventi si è poi conclusa con la tavola rotonda “Truffe digitali: la nuova frontiera della tutela dei consumatori”, organizzata nell’ambito del progetto Smacco alla Truffa. Il confronto ha evidenziato l’urgenza di rafforzare strumenti, competenze e alleanze per proteggere i cittadini in un contesto sempre più complesso.

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