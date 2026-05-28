Confconsumatori e i suoi 50 anni. Oggi tavola rotonda sul credito al consumo

Confconsumatori apre oggi le celebrazione per i suoi cinquant’anni. E inizia da una tavola rotonda su contratti assicurativi e credito al consumo, organizzata nell’ambito del progetto Pronti a Contare. Ci saranno esperti, accademici e rappresentanti del settore assicurativo. L’appuntamento rappresenta infatti un momento di confronto tra accademia, istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti concreti per orientarsi in un mercato assicurativo e creditizio sempre più complesso.

“Il rapporto tra credito al consumo e polizze assicurative vive oggi una fase critica fatta di carenza informativa e mancanza della necessaria trasparenza – ha detto Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori – Con la tavola rotonda di oggi vogliamo abbattere questo muro cercando di capire anche il ruolo che potrà avere l’Arbitro Assicurativo le cui attività sono appena iniziate da qualche mese”.

Si parte dal credito al consumo

La tavola rotonda del pomeriggio, dedicata a “Contratti assicurativi e credito al consumo: le nuove sfide della tutela del consumatore tra Arbitro Assicurativo e Finanziario”, è organizzata in collaborazione con il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione e nell’ambito del progetto Pronti a Contare, il nuovo programma nazionale dedicato alla diffusione di una cultura responsabile nell’utilizzo del credito al consumo, lanciato a dicembre dello scorso anno.

Il credito al consumo può trasformarsi in un rischio quando non viene gestito con attenzione, perché le spese diventano meno visibili e a a volte più difficili da controllare. Il buy now pay later (letteralmente “acquista ora, paga dopo”) sta crescendo in modo vertiginoso, trainato dal commercio elettronico e dalla facilità d’uso, mentre fenomeni di sovraindebitamento sono diffusi e secondo alcune indagini hanno assunto i contorni di una vera emergenza.

La tavola rotonda di oggi pomeriggio sarà moderata dalla giornalista Renata Cantamessa e vedrà gli interventi di Antonio Pinto, Responsabile Confconsumatori settore prodotti finanziari e bancari; Anna Carla Nazzaro, Prof.ssa Ordinaria di Diritto Privato – Università degli Studi Internazionali di Roma; Gianluigi Grieco, Area Legale Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione; Claudio Demozzi, Presidente Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione; Carmelo Calì, Presidente Confconsumatori.

Le celebrazioni di Confconsumatori proseguiranno domani, 29 maggio, con una mattinata di relazioni istituzionali e testimonianze dedicate al tema dei 50 anni dell’associazione e, nel pomeriggio, con la tavola rotonda “Truffe digitali: la nuova frontiera della tutela dei consumatori”, organizzata nell’ambito del progetto Smacco alla Truffa.