Confconsumatori, “Generazione F”: l’evento per immaginare un futuro finanziario e assicurativo più sostenibile

L’evento nazionale di Confconsumatori “Generazione F: confronti, riflessioni e idee per un futuro finanziario e assicurativo più sostenibile” si è svolto a Parma lo scorso 18-19 aprile, ottenendo grande partecipazione da parte di centinaia di persone. I vari interventi hanno riscontrato diversi focus tematici coinvolgendo delegati dell’associazione provenienti da tutta Italia.

Il pubblico ha potuto assistere ai dibattiti aperti all’interno dei quali hanno preso la parola anche gli agenti assicurativi e il sindacato Sna, Fabi (sindacato del settore bancario), Intesa Sanpaolo, Ivass (istituto di vigilanza sulle assicurazioni, Consob e Banca d’Italia; in aggiunta alle principali associazioni a tutela dei cittadini: Altroconsumo, Assoutenti, Codici e Movimento Consumatori.

Il focus, affrontato durante il corso della prima giornata, si è incentrato su “polizze vita e assistenziali: quale tutela per il nostro futuro?” e sulle polizze integrative pensionistiche. Per quanto riguarda la seconda giornata, invece, il tema centrale è stato “Investimenti e indebitamento: una finanza sostenibile per i cittadini”.

Nonostante la pluralità d’interventi e l’ampio confronto tra le varie parti, vale la pena evidenziare in questa sede le parole del Presidente di Confconsumatori Marco Festelli, citate in apertura dell’evento e nell’ambito delle proposte di modifiche legislative a tutela del cittadino: “ la nostra associazione ha affrontato a fianco dei consumatori la gravissima crisi inflazionistica, gli aumenti dei costi energetici, gli aumenti generalizzati del costo della vita e le crisi finanziarie-assicurative, confermandosi così come punto di riferimento di decine di migliaia di famiglie italiane. Tutti i numeri di Confconsumatori sono in crescita: presenza territoriale, associati, pratiche e consulenze erogate ai soci. […] E siamo stati in prima linea su tanti temi: la tutela degli assicurati Eurovita e Novis con la fortissima crisi delle polizze vita finanziarie, il rincaro dei premi assicurativi Rca e delle polizze danni, la previdenza integrativa e la crisi del welfare statale, divulgando la conoscenza di presìdi assicurativi per far fronte a spese mediche e integrazioni alle pensioni, l’assistenza ai risparmiatori che hanno subìto perdite finanziarie e alle famiglie alle prese di una crisi da eccessivo debito”.

“Tutti temi – prosegue Festelli – che abbiamo ritenuto opportuno affrontare nell’ambito del progetto “Generazione F”, che si propone da un lato la necessità di approfondire le novità legislative apportate dal codice della crisi, dall’altro quella di formare e informare le persone in merito alla crisi del debito ma soprattutto su come prevenirla con un indebitamento consapevole e responsabile, coinvolgendo tutti gli attori della filiera economica”.

“Vogliamo far crescere una nuova generazione di consumatori proattivi, informati e formati: l’informazione e la prevenzione sono i migliori strumenti di tutela”.

Nel corso dei prossimi giorni, ad ogni modo, le impressioni emerse nel corso dell’evento verranno elaborate da Confconsumatori al fine di essere oggetto di proposte per modifiche legislative concrete a tutela del cittadino.

