Direttivo UNC, dimissioni del Segretario generale

Il 2 maggio scorso il Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale Consumatori ha accettato le dimissioni del Segretario generale, Dino Cimaglia, che lascia la carica in anticipo rispetto alla naturale scadenza. Il Consiglio direttivo ha ringraziato il Segretario generale esprimendo profonda riconoscenza per il lavoro svolto.

È quanto rende noto l’associazione in una nota stampa.

Il Presidente Massimiliano Dona ha manifestato, a sua volta, gratitudine nei confronti di Dino Cimaglia, spiegando che, al momento, si stanno valutando nuove ipotesi per proseguire la sua collaborazione all’interno dell’associazione. Il Consiglio Direttivo conviene che le funzioni del Segretario generale siano assunte ad interim dal Presidente.

«Le dimissioni del nostro Segretario le ho apprezzate come gesto di responsabilità di fronte ad alcune problematiche gestionali che hanno evidenziato una diversità di vedute sui piani di sviluppo dell’associazione – dichiara Dona – Ma credo che sia un percorso del tutto naturale in momenti di veloce cambiamento come quello che stiamo vivendo. La cosa più importante per noi adesso è la riflessione che stiamo facendo insieme a lui per trovare il modo per dare continuità al lavoro fatto fino ad oggi: stiamo cercando una formula per proseguire insieme (seppure con diverse modalità) così da non disperdere la sua esperienza e il valore umano e professionale di Dino Cimaglia».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!