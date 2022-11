Expo Consumatori, torna l’evento di Assoutenti dal 29 novembre al 1° dicembre

Torna Expo Consumatori, la kermesse del consumerismo italiano organizzata da Assoutenti e giunta quest’anno alla quinta edizione. Expo Consumatori si svolgerà dal 29 novembre al 1° dicembre, con ministri, politica, istituzioni, aziende e cittadini che si confronteranno su prezzi, bollette, economia e futuro dell’Italia – su temi quanto mai cruciali, considerate le urgenze e le emergenze di questi mesi.

L’evento organizzato da Assoutenti, informa l’associazione lanciando Expo Consumatori, «quest’anno assume ancora più importanza, considerata la rilevanza attuale dei temi legati al consumo che stanno dettando l’intera agenda politico-istituzionale nazionale ed internazionale: basti pensare al caro bollette, all’inflazione e alle ripercussioni sull’economia nazionale ed europea, argomenti che saranno dibattuti nel corso di Expo alla presenza dei big della politica, del Governo e dell’imprenditoria».

Expo Consumatori 2022, le giornate

L’edizione 2022 di Expo Consumatori darà spazio a interviste a Ministri, dibattiti istituzionali e a momenti di confronto, in una logica di “contaminazione” dei pensieri tra le istituzioni, i protagonisti del mondo delle attività produttive e il pensiero consumerista.

Tre giornate suddivise in Expo Institution (29 e 30 novembre 2022, dalle 9.30 alle 18.00, presso la sede CNEL in Viale David Lubin 2 a Roma) durante il quale membri di Governo, delle istituzioni e del settore produttivo si confronteranno sui temi di consumo più attuali, ed Expo for Student (1 dicembre 2022, dalle 9.30 alle 16.30, presso l’Università Niccolò Cusano in Via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma), interamente dedicato alle giovani generazioni, che rappresentano il vero obiettivo di Expo Consumatori 2022. Anche in questo caso ci saranno dibattiti, discussioni, esposizioni e interventi di esperti.

Nel dettaglio, nella prima giornata si confronteranno componenti del Governo, delle istituzioni e del settore produttivo al CNEL. La seconda giornata sarà dedicata a dibattito e confronto con le istituzioni, le imprese e le organizzazioni di rappresentanza. Il terzo giorno ci sarà il confronto con i giovani attraverso il loro linguaggio ma senza perdere di vista l’attualità e lo spessore dei temi trattati.

Per partecipare agli eventi di Expo Consumatori, è possibile registrarsi alla pagina https://expoconsumatori.it/registrazione/

