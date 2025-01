La Federazione iConsumatori entra nel CNCU

La Federazione iConsumatori entra a far parte del CNCU: “Un nuovo passo per la tutela dei cittadini”

iConsumatori entra nel CNCU. La Federazione iConsumatori annuncia la propria iscrizione al CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti), l’organo istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per garantire il confronto tra le associazioni dei consumatori e le istituzioni.

L’ingresso della Federazione, spiega una nota, “rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dall’organizzazione a favore della tutela e della difesa dei diritti dei cittadini e dalle Associazioni che compongono la Federazione tra le quali A.E.C.I. Aps e Konsumer Italia Aps”. La Federazione porterà il proprio contributo ai tavoli di confronto con il Governo, le Autorità di regolazione e gli altri enti competenti, portando avanti proposte e iniziative concrete per il miglioramento delle condizioni di consumo in Italia.

«La nostra adesione al CNCU segna un traguardo fondamentale per la Federazione iConsumatori e per tutti i cittadini che rappresentiamo – ha dichiarato Ivan Marinelli, presidente nazionale della Federazione e di A.E.C.I. – Da oggi avremo una voce ancora più autorevole nelle decisioni che riguardano i consumatori e potremo incidere direttamente sulle politiche di tutela e regolazione del mercato».

La Federazione iConsumatori è composta, oltre che da altre piccole realtà territoriali, dalle associazioni A.E.C.I. APS – Associazione Europea Consumatori Indipendenti ( www.euroconsumatori.eu – già membro del BEUC) e Konsumer Italia ( www.konsumer.it ), che operano da anni con impegno e dedizione per la tutela dei diritti dei cittadini nei settori chiave del consumo.

«La Federazione iConsumatori – ha affermato Fabrizio Premuti, presidente nazionale di Konsumer Italia – si impegna a rafforzare il proprio ruolo di interlocutore istituzionale e a intensificare il proprio operato in settori chiave come la telefonia, l’energia, le assicurazioni, la mobilità, il commercio elettronico e i servizi bancari, per garantire maggiore trasparenza e tutele più efficaci per tutti i cittadini».

