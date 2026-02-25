mercoledì 25 Febbraio 2026

Pronti a contare, domani la presentazione della ricerca

Si svolgerà domani a Roma il convegno “Pronti a contare? Da 1 a 10, quanto conti bene i tuoi soldi?”. Verrà presentata e analizzata la ricerca realizzata nell’ambito del progetto “Pronti a contare” sul credito al consumo

25 Febbraio 2026 Redazione

È conto alla rovescia per la presentazione della ricerca realizzata nell’ambito del progetto Pronti a contare. Domani a Roma verranno infatti presentati i risultati di un questionario online cui hanno partecipato centinaia di cittadini, attraverso i canali delle associazioni consumatori, su temi legati a credito al consumo, sovraindebitamento, pagamenti digitali, prestiti, “buy now, pay later” e consapevolezza finanziaria.

Il progetto nazionale “Pronti a contare” è il nuovo programma nazionale dedicato alla diffusione di una cultura responsabile nell’utilizzo del credito al consumo. È un’iniziativa di educazione finanziaria, lanciata a dicembre 2025, finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzata da Adiconsum (capofila), Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino.

Il questionario sulla gestione del denaro

L’obiettivo del questionario era quello di fotografare abitudini, conoscenze e rischi percepiti dagli italiani quando si parla di gestione del denaro, prestiti, carte di credito, “Buy Now Pay Later” (BNPL), pagamenti digitali, microtransazioni nei videogiochi e sovraindebitamento, per poter sviluppare guide pratiche, strumenti di autovalutazione digitale, materiali educativi e una rete di sportelli più efficace per aiutare le famiglie a evitare trappole del debito.

I risultati dell’indagine verranno appunto presentati domani al convegno “PRONTI A CONTARE? Da 1 a 10, quanto conti bene i tuoi soldi?” che si svolgerà dalle 10 alle 13.30 a Roma all’Europa Experience-David Sassoli di Piazza Venezia.

Ci saranno esponenti delle associazioni consumatori che hanno realizzato il progetto e verranno presentati i risultati dettagliati della ricerca. A seguire, riflessioni e commenti degli esperti.

 

 

Credito al consumo e sovraindebitamento, i nodi

I temi affrontati dalla ricerca, e più in generale dal progetto Pronti a contare, sono di particolare rilevanza. Il credito al consumo permette di acquistare beni e servizi dilazionando i pagamenti, ma può trasformarsi in un rischio quando non viene gestito con attenzione. Le spese diventano meno visibili e a a volte più difficili da controllare.

Il buy now pay later (letteralmente “acquista ora, paga dopo”) sta crescendo in modo vertiginoso, trainato dal commercio elettronico e dalla facilità d’uso. Nel secondo trimestre del 2024 gli importi erogati di BNPL sono cresciuti del 133% rispetto al primo trimestre 2022 (dati Crif).

Il sovraindebitamento in Italia, d’altro canto, ha ormai assunto i contorni di una vera emergenza. Secondo un recente studio promosso dal Comitato Interministeriale EDUFIN, circa 1 milione di italiani si trova in condizione di sovraindebitamento cronico, con il 2% della popolazione adulta che non riesce più a far fronte ai propri debiti. A questi si aggiungono circa 2 milioni di persone che, pur riuscendo a pagare, lo fanno con significativo ritardo, segnalando una situazione di potenziale rischio.

Ti potrebbe interessare…

Riforma della disabilità, INPS: al via la terza fase della sperimentazione

Riforma della disabilità, INPS: al via la terza fase della sperimentazione

25 Febbraio 2026 Redazione

Manipolazione delle informazioni, al via il Centro europeo per la “resilienza democratica”

25 Febbraio 2026 Redazione
Garante Privacy ad Amazon Italia Logistica srl: stop alla schedatura dei lavoratori

Garante Privacy ad Amazon Italia Logistica srl: stop alla schedatura dei lavoratori

25 Febbraio 2026 Redazione

Parliamone ;-)