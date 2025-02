In Italia ci sono alcuni benefici e sgravi fiscali previsti dalla legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale

Agevolazioni della legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale: quali sono e come richiederle (Foto Pixabay)

Le scale risultano tra le principali barriere architettoniche domestiche impendendo, come fanno, a chi ha una mobilità ridotta (disabili, anziani, eccetera) di raggiungere la propria abitazione ai piani alti di un condominio o spostarsi tra ambienti domestici posizionati a livelli diversi e, soprattutto, di farlo in totale autonomia e sicurezza. Servoscale e montascale possono essere ottime soluzioni in tal senso per migliorare la quotidianità della persona in sedia a rotelle o che utilizza altri ausili per la deambulazione, ragione per cui in Italia ci sono alcuni benefici e sgravi fiscali previsti dalla legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale: scopriamo quali sono e come richiederli.

IVA al 4% e riduzioni IRPEF fino al 50%: cosa prevede la legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale

Sui montascale per disabili è prevista innanzitutto un’IVA ridotta al 4% (e non al 10% o al 22%). Tale riduzione vale per tutti i modelli di montascale e servoscale: a poltroncina, a pedana, con piattaforma elevatrice, per esterno, per scale curve, eccetera. La ratio dell’agevolazione, che si applica non a caso anche a dispositivi e ausili di altro genere, è infatti favorire l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità rendendo economicamente più accessibili una serie di soluzioni che li aiutino nella quotidianità a mantenere una vita attiva e una buona socialità. L’IVA al 4% sui montascale è applicata direttamente al momento dell’acquisto, senza necessità di presentare alcuna certificazione medica.

Un’altra importante agevolazione previsa dalla legge 104 per l’installazione di montascale e servoscale è la detrazione IRPEF del 19%. Ne possono godere sia direttamente il disabile e sia i familiari che lo hanno a carico e che abbiano acquistato e fatto installare in casa questo genere di dispositivi. In questo caso è necessario presentare, oltre a quella fiscale, anche un’apposita certificazione medica (redatta dal medico curante) che attesti le disabilità motorie della persona e la necessità di un ausilio per le scale.

Il Bonus Ristrutturazioni prevede una più generale detrazione del 50% della spesa sostenuta (fino a un massimo di 96mila euro) per migliorie all’edificio in cui rientra anche l’installazione di montascale e servoscale, a dimostrazione dell’importanza che ha assunto ormai l’abbattimento delle barriere architettoniche domestiche.

Quando si contatta la ditta per ricevere un preventivo personalizzato per l’installazione di un servoscale o montascale per disabili è importante comunicare che si è titolari di legge 104 affinché sul prezzo finale vengano applicate le detrazioni e agevolazioni previste.

Quando con la legge 104 l’installazione di montascale e servoscale è gratuita

Ci sono, infine, casi in cui con la legge 104 l’installazione di montascale e servoscale è gratuita. In questi casi ci si deve rivolgere all’ASL competente che, dopo aver valutato la situazione medica e che l’installazione di questo tipo di dispositivi sia effettivamente l’unico modo per eliminare le barriere architettoniche dell’edificio e permettere alla persona con mobilità ridotta di accedere alla propria abitazione, procederà all’installazione gratuita del montascale per disabile. Il dispositivo risulterà tecnicamente in comodato d’uso: vuol dire che nel momento in cui il richiedente smetterà, per qualsiasi ragione, di farne uso il montascale o servoscale verrà disinstallato e tornerà a essere a disposizione dell’ASL che potrà riassegnarlo.

