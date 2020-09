Al via il progetto Orchidea, per l’inclusione delle persone con disabilità

Un fiore dai tanti colori e riflessi, ne esistono moltissime varietà, tutte belle nella loro diversità, da questi spunti nasce il progetto Orchidea. Obiettivo principale l’inclusione di persone con disabilità e di persone fragili in un contesto che riesca a farli sentire parte attiva della società.

Il progetto, finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e portato avanti da Uildm sezione Mazara del Vallo, Movimento Difesa del Cittadino e dal circolo Legambiente Francesco Lojacono, è stato presentato nell’ambito del workshop di apertura, presso la sala conferenze Uidlm, Sezione Mazara del Vallo, a Mazara del Vallo.

A coordinare i lavori l’avvocato Laura Carbone – Coordinatore attività progettuali UILDM Sezione Mazara del vallo.

Il progetto si svolge in 20 Regioni ed ha come obiettivo la promozione di pratiche che uniscano il mondo agricolo e contadino ad un programma di sviluppo orientato ai valori sociali, inclusione sociale e sviluppo di comunità locale. L’iniziativa intende, inoltre, sensibilizzare le comunità aderenti sui comportamenti consapevoli e stili di vita sostenibili, verso un consumo critico delle risorse e del consumo di prodotti a km 0.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto – ha dichiarato in apertura dei lavori Giovanna Tramonte, Presidente UILDM Sezione di Mazara del Vallo – Siamo certi che insieme ai partner daremo ai 100 destinatari/beneficiari del progetto la possibilità di lavorare ed incontrare il mondo dell’agricoltura anche come risorsa sociale. Auspichiamo la creazione di una Rete Sociale per l’inserimento lavorativo che possa, insieme alle famiglie dei disabili e delle fasce deboli della popolazione, fare da volano per il riconoscimento delle competenze al servizio della comunità”.